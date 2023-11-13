「乾草堆岩」周邊景色。（圖：作者曾妙容提供）

加農海灘（Cannon Beach）是一個小鎮，小鎮的命名有歷史緣由。西元一八四六年九月，美國海軍縱帆船「沙魚號」冒著風雨，試圖穿越被稱為「太平洋墓地」的哥倫比亞灣，不幸沉船，一門加農砲被沖到埃科拉小鎮（Ecola）附近海岸；一八九八年，大砲在阿奇角海岸被尋獲，後來從埃科拉溪至阿奇角長達八英里的海岸線被命名為加農海灘，更在一九二二年取代埃科拉，成為濱臨太平洋小鎮沿用至今的鎮名。

加農海灘位於俄勒岡州 西北角海岸克拉索普縣（Clatsop County），海岸線上矗立著一座高二百三十五英尺、名叫乾草堆巖（Haystack Rook）的海蝕巨石，是該鎮最著名的地標。乾草堆巖是世界第三大的近海獨立巖，由一百七十萬年前的火山噴發熔漿遇海水冷卻而成，屬俄勒岡州海岸地質歷史的一部分；作為各類海鳥、無脊動物棲息地，乾草堆巖成為美國魚類和野生動物管理局保護地區。

加農海灘的清晨，天色黯淡、雨絲如毛，我們從鎮上唯一的大馬路轉進免費停車場，稀落的車輛，五根手指就數得完。停車場盡頭有一間名叫「睡僧」（Sleep Monk）的簡餐店，販賣有機烘焙咖啡和精緻點心，是鎮上最早開門待客的店；細雨霏霏中，度假的旅人愈來愈多，經過一夜的養精蓄銳，正等待用味蕾開啟美好的一天。

沿著街道尋尋覓覓，不知道直抵海灘的步道 隱身何處？遠遠看見巷子口豎立著一塊招牌，上面寫著 「加農海灘霍爾馬克度假酒店」。木板棧道沿著上坡路層層延伸，白底欄杆配上棕色扶手和欄柱，典雅又亮眼。霍爾馬克度假酒店位於鎮上的制高點，一長列建築面向海洋，擁有賞景的最佳視野，還有專屬的海灘步道。我們不投宿，無緣穿越。

坡道邊有一座小花園，盛開著紅、黃、藍、白各色花卉，絢麗燦爛，就像春天永遠駐足不曾離去；邊角擺著一大截木雕，是一個留著長鬍子的老爺爺，頭戴藍色帽子、身穿同色外套，搭配黑色長褲和鞋子，若有所思地眺望遠方，那眼神如此熟悉，寫著父母對遊子的思念，這個袖珍小巧的花園，是小鎮的亮點。

我們終於在兩棟房舍之間找到通向海灘的步道，白色籬笆隔出一條寬敞的路徑，是遊客打卡的景點之一，入口處被一根木棍攔腰橫截，還貼了一張告示，大意是據報導該地區發現美洲獅，如果你遇見了，請保持冷靜、要表現強烈反擊的樣子、發出噪音、最好避免在附近散步；我們從加州 千里跋涉來此，豈能就此作罷。

繼續探索， 最終在鎮郊找到通往景點的路，空曠無垠的海灘，掠過颯颯作響的呼嘯；迴旋的海風在細碎的沙粒上留下履痕足印，幾根漂流木站成一幅裝置藝術，奇兀聳峭的乾草堆巖雄峙海岸邊際，頂上雲霧氤氳 。

昨夜漲潮了？工程車正拉起警戒線，距離乾草堆巖不遠處站著兩座尖頂石柱，日夜相伴、亙古不離；潮間帶留下淺淺的水波，迷離的倒影和海中巨石遙遙對望。

山海相接處有遊客漸行漸遠的身影，走進一片朦朧的迷濛中，也像走進未知的夢幻之境。攝影家利用魔幻多變的光，詮釋乾草堆巖多樣的面貌，多半華麗、蓬勃又快樂，是我們最常看到的畫面；此刻，蒼茫的背景中，鏡頭擷取了水氣與墨色的渲染，乾草堆巖看上去有些憂鬱。

憂鬱的乾草堆巖依舊迷人，迷人的加農海灘小鎮，擁有寧靜、舒緩的獨特氣質。