總統山照片。（圖：作者肖文提供）

前年暑假，我們全家三人來到美國中西部的南達科他州 度假，當我們從舊金山 轉機，抵達被稱為「總統之城」的拉皮德機場時，機場舉行了特別的歡迎儀式，早已等候在停機坪的兩台消防車，噴出兩條幾十米高的水拄，夾道歡迎每天第一架從舊金山飛來的飛機。

南達科他州是北美大平原上的農業州，美國都市人笑稱「飛過即可的國土」，但民風淳樸的南達科他州居民，都為自己傳統保守的生活方式而感到自豪，認為這才是美國獨立、自由、自足、艱苦工作的精神所在。我們準備花一周的時間，在拉皮德城探個究竟。

在機場租車沿著四十七號公路行駛，路邊只有玉米田、向日葵花田、養牛的牧場、加油站和農宅，景色一成不變。駕車二十分鐘便抵達市中心的地標建築，位於聖約瑟夫大街的著名Alex Johnson酒店。酒店成立於一九二八年七月一日，現已註冊為國家歷史保護建築，整棟大樓仍保留著舊時的歐式風格。

街頭轉角處聳立著美國首任總統、國父華盛頓的戎裝雕像，遊客爭先恐後與總統銅像合影；在大街小巷的每個街角，都可以看到一個真人大小的美國歷屆總統的銅像，姿態、神情各異，共有四十三個。此外，也有兩、三個印第安人的銅像，似乎在提醒世人，這片土地曾是印第安人的領地，直到今天，印第安民族風情在這片土地上仍舊濃厚。

拉皮德全城極富文化特色，到處充滿著藝術氣息，顯得生氣勃勃，城中有博物館、展覽館及各類藝術館。市中心的主街廣場，每周定期舉辦大型節目，眾多的孩童們在廣場中央的噴泉下戲水，旁邊就是商店，販售各類道地的美國原住民工藝品、珠寶、服裝，巨大的馬群藝術品由白紙手工製作非常漂亮；對面街區的藝術胡同（Art Alley），高水平的塗鴉創作，也令人流連忘返。

我們在一家最古老的懷舊餐廳，品嘗了最原始作法的玉米餅，它的美味刺激了我的味蕾而連點兩盤。隔壁是一家掛滿國旗、賣高檔食品的專門店，門前坐滿正在吸食古巴 雪茄吞雲吐霧的菸客。新舊共存和睦相處，充分體現了美國人民崇尚自由獨立而又兼容並蓄的多元精神。我在大街上的現代商店，購買了心儀已久的四十四個總統明信片和圖文並茂介紹總統的專著，在骨董店找到了一九四○、五○年代，修建總統山的珍貴歷史照片，真是不虛此行。

我們還在遊客中心得到了寶貴信息，位於黑山所有著名景點都距離拉皮德城不到一小時車程，除了有著名的「總統山」、正在雕刻中的「瘋馬紀念雕像」，還有「風穴」（長度為二百二十公里，世界第四長洞穴）、「惡土」（隱藏在南達科他州的外星球）、土地荒涼、貧瘠、寒冷、險惡的兩個國家公園和卡斯特州立公園、哈尼峰、沃爾藥店、猛獁象化石發掘地、民兵導彈國家歷史遺址、寶石洞國家保護區和魔鬼塔國家保護區等世界一流的旅遊景點。

被稱為「黑山之門」的拉皮德城是當之無愧的「總統之城」，在這裡，不僅有美麗的自然風光，還可探索和領略美國牛仔、歷史小鎮昔日的輝煌奇特，它既不像德州那樣狂野、又不像加州那樣現代、也不像紐約那麼有世界歷史；美國中部所展現出來的是一種與世無爭的美，還有很好㫓、很原始、很美國的料理，以及交流起來不是那麼順暢的結結巴巴的美國英語。