周日下午，五歲的外孫女二寶在院子裡舉著蒼蠅拍追打蒼蠅，院子種著幾棵番茄，一米多高了，上面是綠色的果實，下面的開始黃了，還掛著一些剛變紅的番茄。我從來不噴灑殺蟲劑，每年都捉到不少蝴蝶的幼蟲，放進塑料瓶裡給二寶玩。

不知為什麼，今年卻連一隻蟲子也沒看見。正尋思著，這時二寶來到我身邊，她穿著短裙，光著腳丫，紅撲撲的臉蛋掛著汗水，好像發現了蒼蠅，她舉起蒼蠅拍往前悄悄走兩步，朝著番茄下的泥土就要拍下去，她突然高興得大叫：「我發現了蟲子的噗噗。」

「噗噗」是英語便便的發聲，我低頭一看，還真是「噗噗」，黑褐色和綠豆粒差不多大，乍看之下還真以為是蒼蠅呢，我為二寶伸出大拇指，並說：「妳真棒。」

二寶開始到處找蟲子，其實蟲子都應該在便便的上方，我看到一條比小拇指還大的淺綠色蟲子，牠伏在葉子的莖上一動也不動。如果是以往，我會立刻大聲告訴二寶，可是這次她發現蟲子的「噗噗」時，那驚喜的眼神和興奮的叫喊，好似一種無法抗拒的力量，讓我徹底改變了，一定要把發現的快樂留給孫子。

我喊她過來：「蟲子的噗噗在這裡，妳為什麼去那邊找呢？」「這是牠的衛生間呀，牠噗完了就爬走了。」我忍著笑指引她，一片葉子、兩片葉子，在第三片葉子上，她找到了，開心地說著：「我發現了。」「在哪？在哪？」我假裝不知。

她笑成一朵花，一邊指給我，一邊把大蟲子揪下來裝進塑料瓶。我再次給她鼓勵：「怎麼又讓妳先發現了？」「因為我觀察仔細啊！」她仰著頭說得很認真。接著，她就有了第三個發現，竟然我都沒看到。

二寶是最近剛學會打蒼蠅的，打幾次才能打到一隻，她正在興頭上。她把死蒼蠅放進瓶子裡，再摻進我撒到地裡的咖啡 渣，加上水，說是給番茄製作有機肥料，突然又聽她大喊：「姥爺，倉鼠吃蒼蠅。」

我家養了一黃一黑兩隻倉鼠，分別關在兩個籠子裡，晚上搬進屋裡，白天放在房子側面陰涼處。我趕緊過去，二寶說她拍死一隻蒼蠅，掉進籠子裡，就被倉鼠給吃了。我不信，說她可能沒看準，她振振有辭地說：「我仔細觀察了，那隻蒼蠅翅膀還動呢，倉鼠就給吃了。」

過一會兒，她把在蒼蠅拍上的一隻死蒼蠅拿給我看，並說：「剛才是黃倉鼠吃了，現在給黑的吃。」我照做了，果不其然，黑倉鼠嗅了嗅就吃掉了。二寶打蒼蠅愈來愈準，一會兒給我一隻，「該餵黃倉鼠了，」一會兒又給我一隻，「該餵黑倉鼠了。」

這時老伴來了，我對二寶說：「快告訴姥姥，妳今天的三個發現。」「倉鼠吃蒼蠅。」二寶還處在發現倉鼠吃蒼蠅的興奮中。老伴說：「等妳爸爸、媽媽和姊姊回家時，妳把妳的發現也告訴他們。」

老伴說得太對了，他們聽了肯定會和我們一樣驚喜；二寶在講述中，也一定會再次體驗發現的快樂。快樂，會讓二寶更願意仔細地觀察，她必定還會有新發現。