汽車是現代人的交通工具，但是如果忘了「加油」，不但誤事，還會讓人「進退維谷」。

有一天我和先生去靶心百貨購物，在停車場看到一位中年白人女子，她站在一輛休旅 車的旁邊講電話，奇怪的是，她的車子沒有停在停車格內，大半個車身還歪斜地卡在車道中間，擋住了過往車輛通行。

在我們這個小鎮隨意停車，大家見怪不怪，所以這種行為通常警察也睜一眼閉一眼，不過像她這樣不靠譜的停車方式，還是很少見。

今天照例有許多空的車位，所以沒有人在意，不過我有些好奇，是什麼樣的人會用這麼蠻橫的方式停車？隨口和先生說：「怎麼回事？哪有這麼停車的？」先生回答：「是非皆因多開口，煩惱皆因強出頭。」

從賣場出來時，我又往那輛車的方向看了一眼，半個車身依舊擋在路中央，又忍不住對先生說：「那車停放的情形不像是故意的，會不會有什麼急事？」先生瞅了我一眼：「事不關己，不勞費心。」我說：「事出反常必有因，我們是不是應該去看一看？」先生說：「不要多管閒事。」我說：「萬一她真的有困難呢？」

於是先生便將車子開到休旅車附近，我搖下車窗問：「有麻煩嗎？需要幫忙嗎？」那位女士很無奈地說：「車子沒油了，同事和朋友們都聯絡不上。」我問：「那妳怎麼辦？」她說：「除了繼續打電話之外，也只有等了。」先生說：「可以找拖車。」女子說她沒有拖車的保險 ，問了價錢，最便宜的也要六百元，她是單親媽媽，負擔不起這筆額外開支。

「現在比較麻煩的是，等一下我要接孩子放學。」我和先生商量我們是不是可以去買些汽油，幫她解決問題？先生同意這建議，我們徵詢那位女士的意願，她有些猶豫地說：「我們素昧平生，不知道是否可以接受這樣的幫助？」我說：「沒有關係，如果妳願意多等一下，我們馬上行動。」她很高興：「希望不會太麻煩，我真的非常感謝。」

於是我們買了塑膠桶，又買了半桶汽油，回到停車場，看到我們如約而來，那位女子露出不可置信的表情，繼而顯現出欣慰又感動的笑容。先生將汽油注入油箱，女子終於將車子按規矩停在停車格內，我們三人不約而同鬆了一口氣，欣喜萬分。

女子問我們該付多少錢？先生說：「沒事，小事一樁。」女子說：「你們的心意，我心領了，最起碼要讓我支付汽油和塑膠桶費用，不能讓你們出力又出錢，這樣我實在過意不去。」女子詢問我們的姓名和電話，我記得媽媽從小對我的囑咐：「人家幫我，永誌不忘，我幫人家，莫記心上。」我微笑對那女士說：「不必放在心上。」

春寒料峭、乍暖還寒，先生這快八十歲的老頭，經過這番奔波，額頭上居然還微微冒汗，不過看他的神情還滿輕鬆、愉快的，在回家路上居然哼起了Amazing Grace（奇異 恩典）的歌曲。很久沒聽他唱這首歌了，看樣子稍微勞動一下筋骨，對身心健康有益是正確的，今天真是美好的一天。