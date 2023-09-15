二○○三年是我們小城的選舉年，當時有四位競選市長的候選人。在我們這群自稱為「咖啡 智者」（Java Wise）的婦女們看來，認為這些候選人都很差勁，要不就是已有親友是現任市議員，真的選上了，如何擺脫利害衝突或親情偏袒之事發生？要不就是沒有任何經歷，如何能做一個為市民服務的好市長，候選人都令人失望。

先介紹這個「咖啡智者」團，那是一群媽媽們，早上送小孩上學後便聚集在咖啡店會面，人數有時多達十多人，大家談天說地討論媽媽經，這群媽媽均是高學歷、有事做的人，大家喝完咖啡後才各自上班做事去。

一天談到市長選舉，不滿候選人之情溢於言表，在七嘴八舌談論中，有人提議既然沒有我們喜歡的候選人，為什麼不可以找自己人來選？藉以刺激一下巿民，雖然時間已來不及把候選人名字放上選票，但還是可以用手寫選票，一樣有效。

但要選誰當我們心中理想的候選人呢？在我們這團人中，有一位年紀比較大，當年已經七十七歲，名字叫做謝莉士，她是吉爾洛（Gilroy）本地土生土長的人，氣質優雅、溫柔婉約、仁慈慷慨，並且是個熱心服務公益的義工，退休 前是銀行職員。

她與丈夫恩愛幾十年，丈夫在世最後的七年得到帕金森氏病，她不離不棄、無怨無尤，照顧到最後仍難捨難分。我們這群人都覺得她是一位有智慧的長者，當大家的模範受之無愧，對她尊愛有加，覺得她是適當的人選，便遊說她當候選人。

起初她大笑，但我們認真地要她考慮，在她的兒子大力鼓勵下，她終於答應了。

我們就把咖啡店當競選總部，認真地分工合作，做貼板poster、印單張及卡片傳遞，寫信到小鎮的Dispatch日報上為她助選，雖然知道能選上的機率甚為渺茫，但大家都很興奮，起勁地幫忙，為這個新鮮經驗努力加油。

小鎮的日報派記者來報導及訪問謝莉士，她很可愛誠實地說，她從未想過要當市長，但因為我們這群年輕朋友的推動，她才出來，她的目標只是要拿一百張選票而已；但若當選，她主要工作是整頓市中心。看到她這麼誠實不爭取當選的新聞，我們只好笑笑。

投票 日當晚我們在咖啡店開Party等結果，大家都很開心做完了一件事，雖然投票前Dispatch報紙社論指出我們「攪局」是不尊重規矩，沒有照著時序報名不應贊同，而謝莉士也如預期沒有當選為市長，從此我們再也沒有參與政治活動，但這次經歷在我們年輕的日子裡，留下了珍貴歡愉的回憶。謝莉士在九十歲時才被接回天家，留下了大家對她的思念與愛慕。