甥女問我八月四日有沒有興趣到拉斯維加斯看愛黛兒（Adele）的演唱會？她在凱薩宮酒店（Caesars Palace）主唱兩個月，但只唱周末星期五、六兩場。票很熱賣，她搶到了四張票，知道我們喜愛愛黛兒的歌，便邀請我和弟妹一起去。

我們住在不同的城市，便約好這天分別各自從舊金山 、聖荷西、洛杉磯 抵達凱薩宮酒店裡的牛排館見面吃晚飯，然後去音樂會。

很久沒有來賭城，發現凱薩宮酒店賭場賭客眾多，加上數千名愛黛兒的粉絲，更是人潮洶湧，熱鬧得不得了。演唱會場地有三層樓，容納了四千多人，座無虛席，鬧哄哄耐心地等待節目開始。

愛黛兒一出現，喊叫、歡笑、口哨聲如春雷響動，真不是誇張，我要掩耳擋尖銳刺耳的聲音。

愛黛兒是自寫自唱的英國歌星，紅遍全球，她的聲線渾厚、圓潤強大，音域從最低到最高都能運用自如；大聲高歌時，能清亮豐沛，充滿感情。

我女兒說，她唱功特別，猶如「藍調混合歌劇 」的歌聲，沒有別的人能做得到或學得來。我是她的粉絲，認為她是現今最好的歌手。

兩個半小時的音樂會，上半場只用鋼琴伴奏，下半場才有樂隊和音加入，她把大家耳熟能詳的歌拿出來唱，有時讓大家參與，觀眾便全站起來手舞足蹈，盡情享受合唱喜愛的歌，加上舞台精彩的設計及特效，開心興奮到了極點；尤其是在那首「Set Fire to the Rain」（以火焚雨），舞台上有雨又有大小火燃燒鋼琴，非常配合歌曲意境，使享受加倍。

她需要休息一下時，便停下來說笑話談家常。這次她說要抽三個籤，便有職員拿來盛著三樓最高處座位號碼的大碗，抽中的幸運兒，可以帶一位朋友下去坐在舞台前面的大椅子。幸運兒令大家羨慕死了，因為可以從三樓換坐到舞台前，還和她說話合照。

又一次是她走下舞台，隨意和一些人交談，她看到一個大概十四五歲的男孩坐在邊位，便上前和他說話，問他名字，男孩站起來，興奮緊張得發抖，連名字都等了一陣子，才能抖著說是薩巴順，來音樂會慶祝生日。知道是他的生日後，愛黛兒便發動全場為他唱生日歌，和他擁抱合照，充滿溫馨感動，相信這將是薩巴順一生難忘的回憶。

兩個半小時很快就過了，她真誠地向觀眾道謝，說她不低估觀眾們費時費力費錢前來聽她唱歌之不易，她感謝心領，然後唱另一首最為大家熱愛的歌「Someone like you」（像你一樣的人），再加唱「Rolling in the deep」（墜入深淵）一曲，便在滿場掌聲與歡叫聲中從舞台中央降下退場，留下開心快樂的粉絲們不捨地離開。

我心滿意足離開現場，覺得花這麼多時間、金錢專門趕來聽她的演唱會，真是物超所值、不枉此行，以後有機會還是會不遠千里去看她演唱的。