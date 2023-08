甥女問我八月四日有沒有興趣到拉斯維加斯看愛黛兒(Adele)的演唱會?她在凱薩宮酒店(Caesars Palace)主唱兩個月,但只唱周末星期五、六兩場。票很熱賣,她搶到了四張票,知道我們喜愛愛黛兒的歌,便邀請我和弟妹一起去。

我們住在不同的城市,便約好這天分別各自從舊金山 、聖荷西、洛杉磯 抵達凱薩宮酒店裡的牛排館見面吃晚飯,然後去音樂會。

很久沒有來賭城,發現凱薩宮酒店賭場賭客眾多,加上數千名愛黛兒的粉絲,更是人潮洶湧,熱鬧得不得了。演唱會場地有三層樓,容納了四千多人,座無虛席,鬧哄哄耐心地等待節目開始。

愛黛兒一出現,喊叫、歡笑、口哨聲如春雷響動,真不是誇張,我要掩耳擋尖銳刺耳的聲音。

愛黛兒是自寫自唱的英國歌星,紅遍全球,她的聲線渾厚、圓潤強大,音域從最低到最高都能運用自如;大聲高歌時,能清亮豐沛,充滿感情。

我女兒說,她唱功特別,猶如「藍調混合歌劇 」的歌聲,沒有別的人能做得到或學得來。我是她的粉絲,認為她是現今最好的歌手。

兩個半小時的音樂會,上半場只用鋼琴伴奏,下半場才有樂隊和音加入,她把大家耳熟能詳的歌拿出來唱,有時讓大家參與,觀眾便全站起來手舞足蹈,盡情享受合唱喜愛的歌,加上舞台精彩的設計及特效,開心興奮到了極點;尤其是在那首「Set Fire to the Rain」(以火焚雨),舞台上有雨又有大小火燃燒鋼琴,非常配合歌曲意境,使享受加倍。

她需要休息一下時,便停下來說笑話談家常。這次她說要抽三個籤,便有職員拿來盛著三樓最高處座位號碼的大碗,抽中的幸運兒,可以帶一位朋友下去坐在舞台前面的大椅子。幸運兒令大家羨慕死了,因為可以從三樓換坐到舞台前,還和她說話合照。

又一次是她走下舞台,隨意和一些人交談,她看到一個大概十四五歲的男孩坐在邊位,便上前和他說話,問他名字,男孩站起來,興奮緊張得發抖,連名字都等了一陣子,才能抖著說是薩巴順,來音樂會慶祝生日。知道是他的生日後,愛黛兒便發動全場為他唱生日歌,和他擁抱合照,充滿溫馨感動,相信這將是薩巴順一生難忘的回憶。

兩個半小時很快就過了,她真誠地向觀眾道謝,說她不低估觀眾們費時費力費錢前來聽她唱歌之不易,她感謝心領,然後唱另一首最為大家熱愛的歌「Someone like you」(像你一樣的人),再加唱「Rolling in the deep」(墜入深淵)一曲,便在滿場掌聲與歡叫聲中從舞台中央降下退場,留下開心快樂的粉絲們不捨地離開。

我心滿意足離開現場,覺得花這麼多時間、金錢專門趕來聽她的演唱會,真是物超所值、不枉此行,以後有機會還是會不遠千里去看她演唱的。