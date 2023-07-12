紐約皇后區的法拉盛 ，大部分都是華人來買菜、吃飯、打尖兒的集散地，曾幾何時會想要在這裡住上一兩星期呢？就是這麼一股莫名的力量讓我訂下了機票、旅館，早機去晚機回，玩到過癮。

話說多年前住在紐約上州 ，每每買中國雜貨總要開車一兩個小時，到貴寶地說什麼也要耗個大半天吃上兩頓，再買到扛不動為止的糧食雜貨才甘心回家。想想當時的法拉盛也只有一家中國餐廳「鯉魚門」，而如今的法拉盛早已不可同日而語。搬去加州之後，我再到紐約來大多是住在曼哈頓，和朋友在法拉盛相聚也不過就是一兩回，看到街頭林立的各式餐廳，如果能夠在此住上一些時日，將這裡所有的餐廳都吃上一遍，不知道有多爽，如此便不會再有遺憾。說做就做，立馬訂了機票。

當時做決定的時候有點出人意料，平常人出門旅遊，不是海邊就是山頂，要不就是歷史古蹟，去一個人間仙境。此地無山無水、無仙無景，我卻一口氣訂下了多日的旅館，難道就是為了吃嗎？沒有想到這個決定做的實在是太正確了，自從住進這家酒店以來，第一個禮拜我連街都沒有跨過，光是左左右右樓上樓下就不知道有多少餐廳，既道地又好吃。

過了幾天開始往外幾條街逛，沒想到越走越寬越廣，幾百家的各式餐廳就好像是一個小中國，南南北北、道道地地，我想把這裡全部吃一遍竟是一項不可能的任務。

法拉盛除了有南北小吃、烘焙蛋糕、各式甜品之外，也有按摩、修指甲、洗頭剪髮，似乎居住環境中過不了兩個小街什麼都有。到了晚上，有如不夜城，酒店前前後後KTV就有三、四家，拍了幾張照片上傳給朋友看，大家都以為我是在賭城拉斯維加斯。

同學的手機 需要換貼膜，帶我進入一家小店，排隊人潮人山人海，小店內琳瑯滿目全是手機殼、手機套，目不暇給。一位男士在那低著頭給人換手機貼膜，問問同學換一個貼膜多少錢？同學告訴我三塊錢，讓我大驚失色，我在矽谷換一個手機貼膜要將近四十元，另外還要加稅，告訴她之後變成了她大驚失色，什麼貼膜會這麼貴？這是什麼樣的世界呀！

女兒在紐約上班，相聚時說想去按摩，我們走在法拉盛路上，放眼一望，一家最便宜的按摩店一個小時二十元，我破天荒也沒見過如此便宜的按摩。兩人立馬就進去了，一個小時之後，按摩尚且舒適，可是回到酒店，兩人兩腿發癢抓個不停。我告訴女兒趕快去洗澡，可能是被蟲咬了，果不其然紅點一個個起來，在網上一查，竟然是床蟲咬的。二十元的按摩是有代價的，坐墊和毛巾可能都沒洗過，咬的母女兩人滿腿紅豆冰。

法拉盛這個彈丸之地，應有盡有，藍莓三盒兩塊錢，不買都難過。但是另有朋友說，你來這裡玩玩即可，想要搬來這裡住大概還是不適合，熱鬧地區髒亂不已，龍蛇雜俱，也不安全。

說來說去，這兩個星期在這裡住的、吃的都很開心，想見到的人比想像的還要更多。大家高高興興的相聚，買得滿滿的回家。走出地鐵站在法拉盛的轉角，聽到有人用廣東話唱情歌，我買了杯珍珠奶茶晃呀晃的走回酒店。

法拉盛，我以後會搬來這裡住嗎？