朋友阿琪在微信 上傳了一家人去旅遊的照片，這些照片無不透露著溫馨的親子關係，爬山、釣魚 、騎車、音樂、電影和美食；沒有豪華的遊輪，高檔的酒店和精緻的西餐，但孩子眼裡有愛，臉上笑意盈盈，由內到外散發出一種自信、陽光的氣質。

我們都有過這樣的體會：小時候希望父母不用上班陪我們去遊樂場玩；生病時希望有人陪在身邊遞藥送水；年老時能與愛人執子之手，與子偕老。無論親情、友情還是愛情，我們都渴望與愛的人相知相伴。

阿琪生了小孩後，為了更好地照顧孩子和家庭，她辭掉工作，在家裡做起小手工，並開了一家網店售賣她的作品。丈夫阿輝原來是物流公司的司機，周末經常要加班。為了能夠多陪伴孩子成長，他辭掉工作而成為一名Uber司機。

陪伴不只是給孩子一日三餐做豐富的飯菜，在孩子小的時候，阿琪每晚睡覺前都給他們講故事；周末，兩人陪孩子爬山、打球、參加社區活動；每年暑假，阿輝設計好旅遊線路，實行「每年遊歷一個城市」的計畫。家裡沒有華麗的家具，但到處都擺著書，方便小孩隨時翻閱。有質量的陪伴不僅讓小孩愛上學習，還培養了各自的興趣，兒子喜歡讀書和畫畫，女兒則喜歡做手工藝。

年輕時，父母對我說，「小時候最親的人是父母，長大後最親的人是伴侶」。隨著年紀和閱歷的增長，我慢慢體會到這句話的含義。

大徐和少敏都是我的大學同學，畢業後他們就結婚，還有了一對可愛的兒女。大徐接管家裡的餐館生意，少敏在家照顧家庭。在大徐的精心管理下，餐館的生意越做越好，又開了兩家分店。兩年前，大徐突發腦中風 ，半身不遂，這突如其來的打擊令少敏不知所措。丈夫要照顧，生意要打理，幾個大廚趁機作反，要求加工資，否則辭職不幹，餐館生意一落千丈，追債的人天天堵在餐館和家門口。少敏身心疲憊，巨大的壓力令她喘不過氣，一些關心她的人勸她離開大徐，結束這一眼望不到頭的艱辛日子。

對少敏來說，離開大徐可以逃離苦況，但一想起躺在床上的丈夫，她怎麼忍心拋棄他？她心裡還是愛他的。當她確定這了一點後，她振作起精神，盤出兩間分店，遣散部分員工。她和大徐搬到餐館的雜物房住，一邊照看他，一邊打理生意。經過少敏的細心照料，大徐的身體恢復得比較好，可以自理生活；餐館的生意也慢慢好起來，還清了債。少敏慶幸自己沒有放棄丈夫，而是陪伴著他度過了人生一段艱難的路程。

在漫漫人生路，我們要找的不就是一個相敬如賓、相濡以沫的人嗎？我的公公、婆婆一生平淡，過著普通老百姓柴米油鹽的生活，年輕時一起務農，養育孩子；中年一起開夫妻店賣麵包、糕點；晚年一起粗茶淡飯，頤養天年。沒有驚天動地的山盟海誓，有的只是平常生活的互相扶持和盡心陪伴，正如歌詞所唱，「我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老。」

我們都希望自己能與愛人相伴到老，但世上有很多事都是「此情可待成追憶，只是當時已惘然」，所以我們要珍惜身邊人，好好地用心陪伴他們，無論是父母、愛人還是兒女。