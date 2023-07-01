台灣地狹人稠，我小時候即聽說「效法荷蘭填海造陸」，新竹海埔新生地是例子；因此我對荷蘭的印象除了鄉野風車、木屐、鬱金香，就是其「填海工程」。

十幾年前，夫婿傑與我自駕遊歐洲，特地先飛到首都阿姆斯特丹，再往海牙開。

與阿姆斯特丹首次相逢，我們有驚豔的感覺；在市區溜達時，恍如身處威尼斯，有人在船上繫五彩氣球開派對、有人在船頂享受日光浴、有人悠閒地開船兜風，春光明媚，花草扶疏，運河水道把整個城市活絡起來。

荷蘭領地不但小，且百分之二十六國土低於海平面，又名「尼德蘭」(Netherlands) ，意即低窪之國；於十三世紀即開始與天爭地，築壩圍堤，填海之前需先抽水，創造了抽水風車，變滄海為桑田；又鑿運河來控制水量、灌溉作物、提供交通，建設了美麗家園。

阿姆斯特丹的運河總長超過一百公里，共一百六十五條運河，上千座橋梁，十七世紀所掘的運河環與十九到二十世紀建的防線運河，皆被聯合國列為世界遺產。

如今百分之二十的國土是人工填海造出，難怪有人說，「上帝創造了世界，但荷蘭人創造了荷蘭」。

阿姆斯特丹（Amster-dam）意思是阿姆斯特河上的水壩，即今水壩廣場（Dam Square），此城的起源約於一二七○年。阿姆斯特丹雖是首都，但政府所在地，王室居所皆於海牙；廣場西側是阿姆斯特丹皇宮，主要用來接待貴賓，其旁的新教堂（Nieuwe Kerk）用於皇家授勳儀式，現任國王威廉-亞歷山大的婚禮與加冕典禮皆在此舉行；皇宮正對面是氣勢恢宏的國家紀念碑，白洞石建築，高二十二公尺，紀念二次大戰中犧牲的戰士。

我們往「安妮之家」（Anne Frank House）漫步時，三不五時會遇到Coffee shop，傑告訴我那是大麻 咖啡館，可以入內抽大麻，保守的我，只能望而卻步。傑愛喝的海尼根啤酒（Heineken）招牌隨處可見，我本以為是德國 啤酒，卻是道地荷蘭啤酒，十九世紀創始於阿姆斯特丹，總部即設在市中心；另一多是腳踏車，街上常有騎腳踏車穿梭的人，運河兩旁到處停放了一排又一排的腳踏車，荷蘭是名符其實的「腳踏車王國」，與台灣相媲美。

《安妮的日記》是世界上最暢銷的日記，我年輕時讀過中文版；很感恩此行能夠拜訪目睹其在二次大戰期間藏身之處，她與家人在秘密閣樓，躲避德國納粹黨的迫害長達兩年多，故事經歷雖令人悲傷，但具啟發性。

梵谷博物館 （Van Gogh Museum）、荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）、市立博物館皆位於博物館廣場（Museumplein）。因時間有限，我們選擇梵谷博物館參觀，該館收藏梵谷的畫兩百多幅、素描四百餘件，還有七百多封書信，數量世界居多。踏出館外，傑與我仍繼續分享這場藝術饗宴，並依依不捨與阿姆斯特丹揮手道別。