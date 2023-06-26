年初時開始讀喬治‧桑的成名小說 《瓦朗蒂娜》，其中一段話讀來意味深長：「藍博夫人只是在貴族把她拒之門外時，才憎恨貴族。」藍博夫人是瓦朗蒂娜的母親，出生於富商之家，從兒時起便渴望貴族的身分。後嫁給藍博伯爵兼將軍，很快便適應上流社會，愛打扮、喜奢華、講排場。隨著拿破崙帝國的崩潰，她的輝煌生活煙消雲散，一切都像夢一樣消失了。

藍博夫人擠不進上流社會的貴族圈子，又不屑於日常的平庸主婦生活，她尖酸刻薄、嫉恨惱怒，開始不斷嘲笑上流社會的種種弊端和虛偽虛空。終於有一天，她等來了一個公爵夫人的邀請，她興致勃勃、精心化妝，獨自出席盛大舞會；而後藍博夫人終於不再嘲笑上流社會的虛榮偽善，開始津津樂道其奢華和高尚。

讀到此，便想起了一些事和一些人。

多年前，一個同事經常抹黑藤校，「你看，那誰還藤校畢業的，能力堪憂啊？」嘴上如此強硬，背後卻督促自家兒子拚命爬藤。終有一日爬上了藤，口氣一轉，理直氣壯地宣稱「能進入藤校的，絕對優質。」

被拒之於大學，故而憎恨大學生；爬不進藤校，便憎恨藤校生；得不到財富而憎恨富人，搶不到鐵飯碗就憎恨捧著鐵飯碗的人，與藍博夫人憎恨貴族如出一轍。有朝一日，終於擠進心心念念的藤校圈、富人圈，立刻一百八十度大轉彎，百般炫耀。吃不著葡萄的時候，說葡萄酸；一旦吃著了，可謂人間美味，酸中帶著甜，甜裡透著酸，餘味無窮。

回首過往，竟也想起了一些自己曾經有過的酸葡萄心理效應。奔波在職場時，自信滿滿，每日衣著光鮮地出入辦公大樓，自認做一名職業婦女相較於家庭主婦視野更寬闊、人生更豐盛，一種優越和自信油然而生。

有一段時間失業在家，正值經濟不景氣，好幾個月找不到工作，開始焦慮；但轉而一想，每天睡到自然醒，不必手忙腳亂奔波於高速公路上，比職業婦女多了一份從容悠閒。這也算是藍博夫人的心理表現形式吧！

我們每個人的一生中，總有那麼一段、一刻、幾件事上，或多或少，皆本色出演過活脫脫的藍博夫人。