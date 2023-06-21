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紅豆相思

愛薰衣草

唐朝詩人王維的五言絕句：「紅豆生南國，春來發幾枝，願君多採擷，此物最相思。」詩人用紅豆串起相思，很含蓄也很美，所以詩詞可以留傳千古。

對我而言，紅豆不就是我們平常吃的紅豆湯圓和紅豆冰嗎？這樣說似乎有點膚淺，所以只好自圓其說：「紅豆和相思」屬於文學的精神糧食，「紅豆湯圓和紅豆冰」則是我從小到大很喜歡的台灣美食，兩者在我的心中是可以共存的。

小學的時候，同學送我一顆心型的紅豆，小巧玲瓏，十分可愛，我很喜歡，所以一直都把它收藏著。還是懵懂年紀的我，只是把它當成一個收藏品，直到年紀稍長，看了作家瓊瑤的小說後，才漸漸感受到它詩情畫意的含義，那就是「相思」。

也許你有這樣的經歷：一個人在異鄉，想起曾經心儀或心愛的人，那種思念的感覺，猶如唐朝詩人李白「春思」中的詩句：當君懷歸日，是妾斷腸時。「斷腸」二字是那麼深刻、那麼無奈。我覺得那些因為沒有緣分而分開的遺憾，才會令人這麼思念，這麼念念不忘。

多少個無法入睡的夜晚，我總是喜歡抱著心愛的狗女兒，在玻璃屋裡看著天上的星星，靜靜地想念著每一個在天上和人間讓我思思念念的人。隨著年紀漸漸老去，在還沒有老人癡呆之前，我決定把那些刻骨銘心的回憶變成我最深的思念，對我而言，這些心裡最深的思念和回憶可以不必和別人分享，也永遠不想忘記。

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