老友幾個月前出了一場不小的車禍 ，起因在應該減速停止前進的路口，她直覺以為自己停下來了，事後根據警察 的報告顯示，她當時並未曾踩煞車且趨前直行，致使在十字路口上，另一條路線的來車撞上她的車身。車禍造成雙方皆車毀人傷，她自己也多處受傷骨折。在人仰車翻的亂象中，幸賴救護車急速送雙方傷者前往醫院急診室就醫。

如今她身體的傷勢已經接近復元，然而車禍的情景仍歷歷在目，當時她所受的驚嚇餘悸猶存，持續引發她內心極度的恐懼及無助感；車禍後，她屢次從噩夢中驚醒，無法再入睡。她不知道自己以後還有沒有勇氣再開車，這一事故在她心理留下很大的負面影響。她感嘆地說，最近她不時在質疑自己老年開車的能力和應對緊急狀態的反應。她的兒女在車禍後，也都積極勸導她放棄開車。

我的父親生前極注重保養身體，到了八十多歲身心猶健，因此出門依舊開車上路；然而矛盾的是，當我們開始發現父親開車狀況不穩時，卻不知道該如何與他談這個問題。我最後幾次返台探親，坐上父親開的車，驚見他有時無故踩煞車，讓後方的車緊急煞車；在換道時沒打警示燈，更沒有看清楚後方來車，就隨時切換車道。有一次他要開入一小巷內，我告訴他巷子太窄了，他磨磨蹭蹭地硬要將車子開過去，正好有個路人在旁，搖擺著雙手對父親說車子過不去的，他這才緩緩倒車作罷。我曾小心翼翼怕傷了他的自尊心，提醒他是否考慮不要再開車了，卻惹得他頗為不悅。

哥哥提出請他放棄開車，並安排臨近計程車行，讓父親隨時打電話，計程車隨叫隨到載他出門；然而，已經開了幾十年車的父親，習慣隨性自由進出，沒有車就好像失去行動力，讓他等計程車，他沒有那份耐心，直說他不開遠路，只在市區內開車，要我們別大驚小怪。可憐他的車被他東擦西擠的，車身的外觀已經是慘不忍睹了。家人勸說無效，頗感無奈，那幾年令我們頻頻為他繼續開車而捏把冷汗。

高齡駕駛是公路交通安全隱患之一，幾年前，一位老先生在停車時誤將油門當煞車踩，車子急衝入周末人潮擁擠的農夫果菜市集，造成多人輕重傷；另有一位八十多歲老太太也是開進了餐館停車場後，煞車時誤踩油門，猛不防車子直衝向在餐廳戶外遮陽傘下午餐的一對母女，造成嚴重的悲劇，令人扼腕嘆息。

老人家開車是高齡化社會下衍伸的一個問題，年老之後，對空間、距離、方向感的掌握較差，比較不能靈活應對突發狀況；加上身體機能的退化，多少會影響到原本的駕駛能力。其實每個老人退化的程度都不同，不一定都不適合開車，因此汽車駕照 監管局也不容易設定統一的規範，然而不可否認的是，如何勸導老人不要開車，是許多家屬都引以為憂的事。