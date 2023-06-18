「洗溫泉」對從小在台灣北投長大的我來說，是最熟悉不過的了，至於「土耳其 浴」，我只聽說過，沒緣試過。這次在土耳其的安塔利亞（Antalya），有機會和幾位團友嘗試正宗的土耳其浴，很是開心。

事前，領隊告訴我們，除了把心情放輕鬆之外，還要注意下面幾件事情：攜帶一套乾淨的換洗衣服和拖鞋；浴室內不能照相；帶美金四十五元費用和五元小費。專車送我們到店門口時，男士和女士分別由不同的門入內。在接待室裡，服務小姐領著兩名顧客到一個小房間，每個人僅穿一條內褲，裹上一條大浴巾，套上脫鞋後，被帶進一個充滿熱氣的大房間。

說時遲那時快，每個人當下被要求，先將自己那條浴巾鋪在一個熱呼呼超大的圓形大理石平台上，人人頭朝裡腳朝外，四平八穩地躺在自己的浴巾上大約十五分鐘。這期間，工作小姐會用冷水往身上澆個兩、三次，再把後腦勺枕在一盆冷水中約兩分鐘後，這種類似「燒烤肉串」的階段就算結束。

接下來，我們被安排到一個又溼又熱的桑拿（sauna）房裡待了五分鐘，和乾熱的桑拿房兩分鐘。正當我們幾個人愈坐愈覺得度秒如年，正想衝出去時，門豁然打開。我們這時早已昏頭脹腦，不知道如何面對下一關的挑戰。但出乎意料地，我們被領到沙發上，一邊喘氣的同時，一邊品嘗有名的土耳其紅茶來補充水分。

接下來，是由同一個服務小姐一對一搓洗（scrub）和按摩（massage）。搓洗時，她先把我上上下下洗個乾淨後，用一面粗似菜瓜布的手套，加點細磨砂和用些許力量，好像要把我全身的老皮都搓下來。我在想紅樓夢裡賈寶玉所說的，「男人是泥作的，女人是水作的。」是否有值得商榷的餘地。

在渾身被搓得紅通通後，這位小姐很熟練地從頭到腳幫我按摩一遍。因為從來沒被按摩過，我也不知道她的按摩段術有多高，但當她在我身上「大珠小珠落玉盤」適度敲打時，我感到通體舒暢，輕快無比。歷時一個小時的土耳其浴，就在按摩結束後，畫下一個完美的句點。

現在還記得，當我們洗完土耳其浴回到旅館 時，導遊笑咪咪地對每個人說，「你們的臉看起來就像嬰兒一樣嫩！」讓我覺得這趟土耳其浴真是不虛此行。