如果問我最喜歡的食物，我可能說不上來，但如果問起最喜歡的零食或糕點，那一定是鳳梨酥。

如今市場上有各種品牌的鳳梨酥，也是十分普遍的台灣零食。但在三十年前的中國，不要說能吃到鳳梨酥，幾乎沒有人知道那是什麼。

我出生於中國東北，童年記憶中幸福的日子與鳳梨酥有關。九○年代開始，我的家人與台灣常有生意往來，家裡經常能收到從台灣帶來的各種小禮物。那時我年幼，根本不知道那些東西在當時的中國大陸是多麼珍貴和稀有。唯一讓我記憶深刻的，就是每半年會收到的兩盒鳳梨酥。

記得第一次收到那樣包裝精美的零食，我根本捨不得打開。祖母拿出了幾塊供佛，然後再給我吃。那種甜甜糯糯的口感，讓我念念不忘。鳳梨酥外皮香酥，平衡了餡料的甜，又不會遮蓋住鳳梨的清香。因為太過喜歡，我每幾天才捨得吃一塊。有時考試成績好被誇獎了，我才會獎勵自己一塊。

現在形容起那時對這種味道的新鮮感和喜愛，自己也覺得好笑。這樣的鳳梨酥，我大概連續收了三年，直到後來家裡變故，我們與台灣的商人往來漸淡，父母先後出國，我也沒有再吃過這個牌子的鳳梨酥了。

在舊金山 讀高中時，有位同學從台灣探親回來，送給我一盒鳳梨酥，一下勾起我的記憶。我欣慰可以在異國他鄉吃到鳳梨酥，可是那種味道十分不同。後來我在華人超市 幾乎嘗遍了所有能買到的鳳梨酥，但始終沒有找到記憶中的味道。

二十五歲那年，我來到香港 就讀碩士，室友剛好是位台灣妹妹。一次假期她回台灣探親，問我需要帶些什麼，我突然很欣喜，好像是等待多年的一次機會，我說：「麻煩幫我帶一盒李鵠的鳳梨酥，一定要是李鵠的哦！」她馬上答應了。

我再度嘗到尋找了十五年的味道，突然間有些失落。因為味道變了，可能因為過去那麼多年，生活經歷多重改變，也嘗遍了無數美食，味覺在各種記憶和味道的混淆後也發生改變。

那個百年老店的配方並沒有變，變的是我。這也讓我更加感受到，那段追溯不回的、深刻而溫馨的記憶，在我心中有多麼重的分量。

在不同的時間和場景，身邊也不再是那些最溫暖的人，我對鳳梨酥的感受當然也不再相同，我放下了那種追求童年的執念。

如今我也依然喜愛鳳梨酥，遇到新的品牌也會買來嘗嘗，並分享給家人和朋友，雖不能帶給他們我曾有過的感受，但是分享這種簡單的快樂，讓我的內心感到滿足。