墨西哥 是個擁有不少名勝 古蹟的國家，瑪雅金字塔每年都吸引如織的遊客，但墨西哥也臭名昭彰，犯罪率甚高，大家都知道去那裡玩要提高警覺，但是再小心，也有防不勝防的時候。

不久前，一個朋友就在墨西哥經歷了一樁驚魂遭遇。她和先生夥同幾對夫婦一起到墨西哥城市旅遊，旅程的最後一天，因只有他們夫婦訂的是傍晚返美的航班，其他人都搭機走了，兩人就上街閒逛，沿著最繁榮的街道走走看看。忽然，她感覺有什麼東西輕輕落在頸後，伸手一摸，發現是一坨黃色的不明稠狀物，她立即大驚失色，以為是鳥糞，叫先生趕快幫她擦掉。先生還在找衛生紙時，一個男人手上拿著一張衛生紙，好整以暇走過來，幫她擦了擦，用英文對她說：「擦不掉，不過前面巷子裡有水龍頭，我可以帶妳過去沖水。」

朋友以為是路邊的公共洗手設施，不料轉進巷子後，她發現對方想帶她走進一家民宅。正猶豫時，又一個女人拿著衛生紙走過來，說要幫她先生擦背上的穢物，她這才發現先生不知何時也被落了一坨「鳥糞」在背上。事情的發展讓她感覺有點不對勁了，哪那麼巧，他們夫婦倆都被鳥糞擊中？兩個陌生人還都拿著一張衛生紙在逛街？

就在疑惑中，又有一個男人拿著一張衛生紙走過來說要幫忙擦，她立即提高警覺，忽然她感覺掛在胸前的包包被人輕輕拉了一下，她抬頭看過去，只見那女人若無其事裝作在幫她擦拭髒東西的樣子，她立即果斷地用中文對先生輕喊一聲：「那女人想動我的包，快走！」拉著先生轉頭往來的大街跑。

回到大街後，她仔細聞了聞頸背黏黏的異物，發現原來只是芥末醬，芥末醬怎麼會落到兩人的頸背後？顯然是有人為之。

當她把這樁離譜的遭遇講給大家聽時，在座的人都說她命大，如果傻傻跟著那男人進屋，真不敢想像會發生什麼事。

另外，美國國務院 因墨西哥屢屢發生「犯罪及綁架」事件，在今年二月對墨西哥發出了最高級別的旅遊警告，想去那裡玩，最好要三思啊！