今年三月回台，順便遊觀光 勝地峇里島。印尼 是萬島之國，全國一共有一萬三千座島嶼，峇里島是最著名的。

峇里島是觀光勝地，主要收入靠觀光，世界各地的旅客最多是來自澳洲、印度、俄羅斯及馬來西亞，峇里島每年觀光收入約為三十八億美元，但當地人民每月平均收入少於三百美元，可見生活水準不高、貧富懸殊，華裔比較有錢，他們生意頭腦好，又刻苦耐勞，長久下來累積財富。

從台北飛峇里島國際機場要五個多鐘頭，隨後，印尼朋友帶我們入住Villa，我們一行六人住四間房的單位，整個Villa有十二個單位，門口還有便衣警衛，非常安全；事實上，印尼民風淳樸，治安良好。

峇里島交通主要靠摩托車，在街上看見摩托車和汽車爭先恐後，但卻相安無事；儘管很少紅綠燈，也不太會聽到喇叭聲，路怒也絕對沒有。道路雖然窄，但司機的技術非常好，從沒發生驚險場面。

偶爾在路上碰到路邊攤賣水果，我們也會買來試試，印尼的榴槤非常好吃，還有特產蛇皮果，有點像龍眼的味道。

我們參觀一個咖啡 園，看看製造咖啡的過程。最貴的咖啡是由果子貍糞便中未消化的咖啡豆提煉而成，可憐的小動物，每天只餵養咖啡豆。

印尼有烤豬，但烤鴨更好吃，印尼的飲食很簡單，多含蔬菜，少肉類，所以很少見到胖子。

峇里島的特色是街上布滿印度廟形式的建築，真是三步一小廟，五步一大廟。居民近九成信印度教、一成信回教，愈有錢的廟愈大。

峇里島最著名的海邊風景區叫Daya Tarik Wisata Tanahlot，我必須赤腳走過約二十尺的淺海，走到離岸一塊大岩石，我先飲聖水（是淡水），然後再由一位長者給我灑聖水、另一位給我點眉心讓我開竅，我當時頓時真有心靈昇華的感覺。

值得一提的是，在Latiluwih 看到不少種稻的梯田和怡人的田園風光，所以聯合國文敎組織（UNESCO）把這裡列為保存的風景勝地。

五天時光很快過去，我們依依不捨的離開。在飛機上，看到的翻滾雲層，配合底下美麗的峇里島海岸線，真讓我終生難忘。