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走進西來寺

無根草

二○二三年二月五日下午，台灣佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師圓寂，享耆壽九十六歲。

我並非佛門中人，只是二十多年前在電台與大師結緣。當時智能手機還沒這麼普及，洛杉磯電台有一檔節目是請法師講道的，我開車時經常會收聽，法師的普通話不太標準，語速不急不慢、很平緩，喜歡例舉平常的小故事，道出深刻的道理。也許我慧根淺，沒有參禪道悟出什麼，但就是那一刻，一個人待在車子裡，沒有紛擾、不思塵念，難得一分清靜，讓我真真切切地感受到輕鬆。

為了紀念這段禪緣，二月十九日，我驅車來到大師創辦的洛杉磯佛光山西來寺，參加寺廟為他舉辦的法事。這也許是最好的懷念方式了。

佛光山西來寺坐落在洛杉磯哈仙達城，寺廟依山而建，是典型的中國寺廟傳統建造風格：縱軸式，由下至上，儼然像一幅長軸畫卷，依次是山門、五聖殿、大雄寶殿、懷恩堂等，悠悠講述佛緣的前世今生。

車子繞山上去，停到義工指定的位置，走出來，發現已經進入山門了。與很多寺廟不同，西來寺的牌坊並不在山腳下，而是在半山坡上。過牌坊，正面就是五聖殿，向上探伸的飛簷下屋頂和屋身交界處，重重疊疊的紅色榫卯相接，既召示中國傳統建築的精髓，也體現了佛家遇事不做絕，為人讓三分的做人原則。

五聖殿的正後方便是大雄寶殿，依舊是中式建築風格，舒緩彎曲的屋頂面，搭上向外延伸的屋簷，飛簷上仍舊站著一隊由騎風仙人領隊的一排小脊獸，數量卻比五聖殿多，這正說明大雄寶殿在寺廟的重要地位。大雄寶殿是供奉佛像之殿堂，是寺院主要殿堂，所有重要佛事、法會均於此舉行。那天星雲法師的布道就是在這舉行的。

殿前有個大香爐，爐旁站了許多雙手合一、低頭默悼的緣淺香客，爐內插著許多點燃的佛香，青絲般的縷縷細煙，帶著每個香客不得而知的心願，彎彎繞繞隨風飄去，但我們依舊能聞到留在手上的那股清香，就像大師一樣，人雖然離去，但他奉行「以退為進，以眾為我，以無為有，以空為樂」的人生觀永駐紅塵，讓信客更加珍惜世間的美好。

從大雄寶殿旁邊的山道再往上爬去，便可以到達西來寺的最高點。這裡設有一個極具中國美學風格的斗栱建築特色的亭樓，叫懷恩堂，亭樓呈圓環型，小巧玲瓏的被綠植掩映，花卉簇擁，環境幽靜，堂內供奉地藏王菩薩，同時設有親人先靈永久奉安牌位。把生命最後一站設在可以俯瞰紅塵的最高點，我想是很有禪意的。禪宗最終目的，就是要超越生死，正如星雲大師曾說：禪觀的世界是生死的，也是涅槃的。

每個紅塵人生都是一本禪冊，那些世俗煙熏的每一天，一呼一吸、花開花落，或得意或失落，若能揉入一絲佛光、一點禪心，慰藉心靈，便能守住流年，安康幸福。

洛杉磯 星雲大師 星雲法師

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