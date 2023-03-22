當父母的，我們常常希望孩子有領導力、落落大方、不懼挑戰，可我們卻忘了問自己，我們自己是否有領導力，遇事是否落落大方，不懼挑戰？父母對孩子的影響是潛移默化的，你希望孩子成為什麼樣的人，自己應該就先成為那樣的人。

很多年前，我們全家到芝加哥 玩，記得有一個大型的現場演出，台下坐著幾千人。在表演之前，主持人即興發揮號召現場觀眾上台互動參與節目，當時我們全家坐在一起，我就想，這是多好的機會鍛鍊孩子的勇氣啊！於是我極力慫恿孩子們舉手上台，告訴他們參與這樣的活動，會有很多不同的體驗、很有趣的。

可是四個孩子沒有一個呼應我的鼓動，倒是身邊的老美們，有的是孩子、有的是成人，毫不猶豫把手高高舉起，期待著被呼喚上台。我挺受挫，心想這幾個孩子怎麼沒一個勇敢大方的，這時老二微笑著對我說：「媽媽，妳看很多媽媽爸爸也在舉手，妳要不要也舉手上台去試一試？」另外幾個孩子也起鬨：「媽媽，舉手吧，不同的體驗、會很有趣的。」

我當時看他們幾個起鬨，第一反應是有些惱火，心想，老媽我英語沒你們靈光，形象也沒你們上鏡，現在要鍛鍊的是你們好嗎？我這年紀了，還需要鍛鍊什麼？可是冷靜下來好好想想，覺得兒子們說的有道理，我自己為什麼不願意上去呢？怕在眾目睽睽之下不自在？我自己縮在舒適圈裡，憑什麼要求孩子們上去？要想讓孩子有所突破，平時的以身作則是最好的帶動。

很多時候，我們都希望自己的孩子善良、正直、誠實、孝敬、有領導才能、有挑戰自己的勇氣，但這些能力和品格，是受環境的影響和熏陶的，父母和家庭是他們的第一「現場」，我們的行為對他們有最直接的影響力。

我們都希望將來孩子孝敬自己，可我們自己對老人的態度，就在潛移默化地影響著孩子們將來對我們的態度。記得一位朋友的兒子對她說：「媽媽，將來妳老了到我家住，我照顧妳。」當時覺得很詫異，因為在美國長大的孩子，很少能主動說出這樣的話。一問才知，原來她把自己的老母親從中國東北接過來住在家裡，母親有病，她就放下手邊的工作在家伺候，日積月累，無聲無息中就把孩子給熏陶了。

以身作則誰都懂，但實踐起來還是需要勇氣的。有一次篝火晚會要夫妻雙方上台遊戲，我意識到這是一個以身作則的機會，就拉著老公挺身而出。主持人向三個爸爸們問題，第一個問題是：最喜歡的度假地是哪裡？ 有人回答法國，有人回答夏威夷 ，有人回黃石公園 。主持人要我猜老公的答案，我脫口而出夏威夷，那可是我最留戀的一次度假啊，可老公的答案卻是法國。三個問題，我猜錯了兩個，看看我和老公多麼不同調，可是大家開懷大笑的那種氣氛，勇於參與那種感覺，勝過了任何窘迫。

在一片歡樂中，孩子們爭先恐後地告訴我爸爸的正確答案，還說下次有活動，咱們一起參與。我摸著他們的頭很是欣慰。窘迫怕什麼？答錯又如何？爸媽勇於參與，遠遠大於答案的對錯。

作為父母，如果想讓孩子成為什麼樣的人，那就先從自己做起吧！