去年造訪舊金山時，老友開車帶我遊車河繞了金山灣一圈，寫了篇文章刊登在世界日報家園版。今年二月份再次到訪，老友提議去納帕谷（Napa Valley）酒鄉去品酒，我當然毫無異議立刻舉雙手贊成了。

找了一天遊客較少的星期四，他一大早就接我前往目的地。納帕谷在金山灣北邊，近海的山脈擋住了海風及霧氣，遠海的山脈又阻住了內陸的熱浪，因此谷內氣候溫暖，經常陽光普照，加上土地肥沃，正是種葡萄的好地方。十九世紀末，許多歐洲的葡萄園莊主都來到此地開發，一百年後，這裡釀造的葡萄酒開始嶄露頭角，屢獲世界酒展大獎，奠定了此處在酒國的地位。

我們先去租了兩輛腳踏車，重溫一下中學時騎車上學的滋味。我們騎到一家叫Bouchon法國式的西點小店，門面只有一間店鋪大小，可是卻是大大有名，周末遊客多的時候，長龍都要排好幾條街，還好那天是星期四，排隊十分鐘後就買了幾樣小點心及咖啡當早餐，坐在店旁的露天桌椅上享用。

吃完後順著馬路，騎了五英里路到Oakville鎮的Inglenook酒莊。這家酒莊十分出名，一八五六年建立，一八八○年時，芬蘭人Gustave Niebaum船長加建擴大了規模。到了一九七五年，由導演 「教父」電影的Francis Coppola 買下，可是直到二○一一年他才正式拿到Inglewood的註冊商標。

我多年前住在金山灣區 時就參觀過此酒莊，那時品酒都不收費，如今人事皆非，不再免費。我們買了一中瓶的紅酒，加上一些奶酪，坐在外面，天氣好得很，還有跟幾十多年的老友話家常，這樂趣真是千金難買的了。

隨後騎車到公路邊的一家Gott's Roadside Café吃中餐，我點了一個漢堡加薯條，老友注重養生只吃了一些沙拉，顧客們多是白人，華人及黑人都很少，到底去酒莊品葡萄酒是白人文化中的一環，我們老中還是比較中意白酒的。

還了租來的腳踏車後，順著大道往回開，途中見到一家最近才開張、由波斯人經營名叫「大流士（Darioush）」的酒莊。大流士二世是西元前四世紀著名的波斯大王，可惜生不逢時碰上了亞歷山大大帝，被他的騎兵隊衝擊大敗，逃亡時淒慘地死去。這個酒莊的建築全是波斯風格，幾根大柱子頗有伊朗 王宮的氣象，壁上掛滿了美麗的波斯地毯。他們出產的酒名就是「大流士二世」，可惜品酒要先預約，因此無緣品嘗了。

一路上老友開車時，我注意到許多的葡萄園，在葡萄樹中間都栽種了不同顏色的花卉，從前沒看過，不知是不是新興起的風氣。

一天就如此地輕鬆愉快地度過，退休了有閒真好，尤其是跟知心的老朋友一起。