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頑皮的泰迪

鄒少男

泰迪是女兒家的小狗，頑皮可愛。

每次到女兒家，當我們按下門鎖密碼，聽到自動開鎖聲響推開門時，泰迪總是在第一時間出現，一蹦兩尺高圍著我們轉來轉去，高興的歡迎我們到來，接著對我有一系列要求：要吃的、給牠撓癢、陪牠玩遊戲。

只要有閒空，我會滿足牠的要求，給牠一點麵包、饅頭等食物吃，同時讓牠表演趴下、坐起、握手、小聲叫、大聲叫、就地翻滾等動作。在完成這些程序後，牠就會四腿朝上躺在我腳前，讓我給牠撓癢。給牠撓了脖頸、前腿根窩、肚皮後，說一聲：「行了！」牠一個翻滾蹦起來，迅速去把牠磨牙的塑料骨頭或繩索團叼來，讓我扔得遠遠的，牠隨即衝出去，叼回拋出物。

我沒閒空時就給牠一句：「自己玩去，我有事。」牠就乖乖的扭頭離去，還不時回頭看你，流露出不情願與失望的眼神，一副可憐相。

泰迪毛色黑白相間，白嘴巴、黑鼻子頭、白眉間、白額頭、一圈白脖頸、一圈白圍腰、白尾巴，四條腿也是白色的；眼睛又大又圓又亮；一對黑黑的大耳朵蓋在臉的兩側，總之，可以用漂亮來概括牠。

六年前，我和老伴倆住在女兒家，外孫女鬧著要買小狗，全家討論時，我有不同想法，說每天都要遛狗太浪費時間了，還到處掉毛，不衛生，不如養觀賞魚、小金龜，省事、省時、又衛生。最後拗不過外孫女，把不到一歲的泰迪帶回來。

泰迪，品種是西施比熊犬，除了長相好，再一個突出的優點是不掉毛，就不用擔心室內地面衛生了。泰迪的到來給大家增添不少樂趣。牠不願意吃牠的狗糧，對人的飯食有著強烈的追求，每當有人喊：「吃飯啦！」不管牠在哪個角落，都會飛箭般衝到飯桌前。即便牠依偎在沙發上看電視的家庭成員身邊，也會突然跳起騰空，越過沙發高高的靠背，飛躍到飯桌邊，依次鑽到每個人的胳膊下，兩條前腿搭在人家的腿上，張著嘴乞討吃的，模樣十分有趣。

我和老伴倆幫女兒遛狗時就想，現在我倆腿腳靈活，每天都要在室外走七八千步；將來懶得動彈時，就買一隻小狗，讓牠逼著我倆每天至少要出來溜達兩次，這不失是個好辦法。

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