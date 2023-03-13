在紐約法拉盛 華人微信群中看到消息，亞裔 社團將舉行選區畫分的市民會議，討論新選區畫分對亞裔的影響。作為新移民 ，我對美式政治運作感到既陌生又好奇，於是抱著了解的心情參加。

在社區中心的會場上，我看到不少華人、韓國人和印度人等亞裔。會上展出由紐約州獨立選區重畫委員會的草圖，主辦人向我們講解選區新畫分的情況。其中的重點是政府新畫分的選區，將相鄰的一塊高收入地區，畫入我們低收入亞裔新移民集中的區域，而他們的訴求與我們普通法拉盛新移民不同。因此，我們亞裔將向政府提出意見，要求保留原來的選區；不久，我們又去參加選區重畫委員會組織的聽證會。

那天，在皇后區一所大學的會場裡，有三位重畫委員會的官員主持，同時還有幾位州政府的主管通過互聯網參加，那些官員都很認真地聽講。我們發言者每人限制三分鐘，大屏幕有秒鐘在跳躍，時間一到便響起連續的敲鐘聲。證詞念完後，官員會問一些問題，也會和發言者開一些玩笑。

有位西語裔婦女牽著一條狗來作證，主人發言時，狗兒就匍匐在地。官員開玩笑地問她，「您的狗兒叫什麼名字？幾歲啦？為什麼帶狗來會場？」機智的女主人說：「狗兒的女朋友就住在我們普通收入的選區，牠不希望那邊高收入的公子狗兒來勾引女友，所以牠一定要來發聲。」說完她向狗兒一擺手說：「你也說二句吧。」乖巧的狗兒竟然向官員大聲地吠了幾聲，引起哄堂大笑。

會上各族裔紛紛發言，我發現白人特別擅長演講，就像總統國會演說似地能言善辯、滔滔不絕；非裔雖然穿著隨便，但演講時聲音洪亮，就像金恩博士那樣挺著胸，揮動著手臂，豐富的肢體語言，慷慨激昂；西語裔像相聲演員，妙語連珠，在台上邊走邊說，時不時像跳森巴舞似地扭一下臀部，轉身再來個大掃腿，贏得陣陣喝采；印度裔最會做廣告，他們製作很多標語牌，說幾句就讓同僚舉牌喊幾句口號，把會場的氣氛不斷推向高潮；韓裔說話細聲慢語，彬彬有禮，娓娓道來；我們華裔則引經據典， 說的主持人頻頻點頭。

本以為聽證會猶如大批判，官員被批的啞口無言；出乎意料的是，嚴肅莊重的聽證會竟如百老匯話劇，好戲連連，掌聲頻頻。連續四小時的會議在輕鬆愉快，和諧氣氛中結束。

聽證會給我上了一堂生動的民主政治課，體驗了美國民主的運作。我們這些連英語都說不好的新移民，竟能夠上台面對官員發聲，我不禁深深地感嘆， 難怪美國憲法數百年不變，難怪美國能容納全世界的移民，難怪新移民來美、愛美。