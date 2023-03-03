湯瑪斯是我鎮上的一個老美水管工。三十五年前我們搬進這個房子時，人生地不熟的，他是我們第一個找的水管工。現在，我們退休 了，他還在繼續幹活。

我們住進這房子的第一個水管問題是洗衣機的冷熱水閥。那時我有一個錯誤的觀念，就是「水擊作用（water hammering）」力量很大。關掉水的那一剎那，全家所有的水龍頭都會受力，彷彿被重拍一下，叫水擊作用。日積月累，我擔心洗衣機內部的進水口會被擊壞。於是，每次用完洗衣機，我們都把牆上的冷熱水閥關掉，以保護洗衣機。久之，牆上的水閥開始漏水。

當時我們沒有認識的水管工，在黃頁電話簿找來湯瑪斯。他給我們一個新的黃銅材料的全金屬閥，他說比起橡皮芯的，要牢靠數倍。同時，我發現周圍的朋友圈，沒人洗衣時會去動牆上的冷熱水閥。因此，特強的水閥裝好後，我們幾乎沒用過，只好等以後賣房子的時候，把它當成展覽品。

我們樓下化妝間的馬桶，從新房子開始一直有鬆動的現象。我下決心要修好這個毛病，請了另一個水管工。他把舊馬桶拆下，換了馬桶底下的臘環（wax ring），似乎修好；可惜幾天後，又鬆動了。我只好找了湯瑪斯，他重複同樣的動作，馬桶卻不動如山，完全沒鬆動。我問他是否使用更「粗壯（heavy duty）的臘環，他說所有水管工帶的蠟環都是一樣粗細，品質沒有不同。他把我家多年的老毛病修好，令我刮目相看，知道他技藝過人，不是靠零件取勝。

我們樓上浴室的漩渦浴缸，有一對分開的冷熱水龍頭。前幾年，熱水龍頭關不緊，會滴水。我的小貓特別高興，因為貓不喜歡喝死水，像山泉一般流動的水對貓才有吸引力，所以貓常常跳進沒水的浴缸，喝水龍頭滴下的水。水龍頭廠商提供橡皮、彈簧替換零件，我買了兩對，把水龍頭拆開，自己換了橡皮、彈簧，水龍頭滴水的問題立刻解決。

最近老婆用水時，水龍頭轉錯方向，而且轉得很用力，此後，龍頭打開時會漏水。我嘗試再換一次橡皮、彈簧，可是這次不靈。我想到老相識湯瑪斯，請他來。

湯瑪斯聽了我的描述，已經猜到問題所在。他看清楚水是從龍頭的濾芯漏出來的，就拿出事先帶來的濾芯替換。驗收時候發現另一個濾芯也微微漏水，便把它也換新。事後，我發現零件並不好找，廠商的水龍頭有多種型號。早期的，左右龍頭用不同的濾芯；後來的，改成相同的濾芯。我的龍頭是三十五年前的，更增加找零件的難度。另外，我看到他施工的時候，先把硅脂（一種潤滑劑）塗在橡皮上，專業的跟我自己做的偷工減料就是不同。

很高興認識一個可以信任的水管工，有疑難雜症都不怕。