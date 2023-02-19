班布里治島（Bainbridge Island），坐落於普吉特海灣。從西雅圖 乘坐渡輪大約四十分鐘的距離。

西雅圖旅行十天，班布里治島本不在行程計畫之列，那天預計參觀藝術博物館 ，怎奈博物館要到十一點才開館。時間尚早，遂臨時決定上島。那天的西雅圖一改慣常的陰霾昏暗，陽光明亮，雲淡風輕，海天一色，極目遠眺，一片蔚藍。

渡輪迎風而行，目及之處，海浪翻騰，如一座座流動的山峰，灰藍色的峰頂，有節奏的吐出亮白色水沫，順著山峰流淌，跌落成一縷縷的灰白色泡沫，最終滾落至峰底，融進灰藍色的海水。縱觀海面，這些躍上浪峰的白色泡沫，大的狀如一艘艘的小型帆船，小的又似繁星閃爍，點綴在灰藍色如綢緞般柔軟的海上。遠方，一艘巨大的貨輪停在海裡，等待著入港指令。水天交界處，小島隱約可現。

半小時後，小島近在眼前，島上的蒼天綠樹把海水襯托的綠茵茵，波光如鏡，天空飄浮著大朵大朵的雲層，倒映海中，臨水的豪宅平鋪於海岸前，寬闊的草坪一直延伸至海裡。

渡輪靠岸，離船登島。一上島的街角聳立著一座藝術博物館，一條小街上竟然有四、五家書店，驚訝於小島如此濃郁的文化和藝術氛圍。路上行人鮮少，異常安靜，咖啡 店、早餐店、裝飾用品店鱗次櫛比，清風中不時飄來咖啡和甜甜圈的味道，在淡雅素凈的文化氛圍中添一縷人間煙火氣息。

店面狹小，店門和櫥窗卻裝飾的各具特色，頗具藝術韻味；一家家店走過去，猶如欣賞一件件的實體藝術展覽。駐足於一家室內裝飾品店，登五、六層台階，水泥牆上掛有一幅人物肖像畫；店門在右側，門前鋪一塊歡迎字樣的小地毯，給人回家般的溫暖。左側為巨大的玻璃櫥窗，窗外地面豎立著高低不一的各色地毯。櫥窗隱約可見檯燈、蠟燭、靠枕等，色彩紛呈，細節精緻，整間店鋪猶如一間小型博物館。

小島街道很乾淨，人行道上不見一片碎紙屑，如同家裡的客廳地板一塵不染。花壇修剪得整齊俐落，蘋果樹開著淡粉色的花，各色鬱金香花開正豔。

一樹、一花、一草、一木，皆有匠人的細緻和用心，既有原汁原味的自然風情，又兼具匠心刻意點綴的藝術品味。

途經一戶人家院前，大小不等的圓形石頭黏貼在枯乾的樹枝上，擺成三朵向日葵造型，向著太陽升起的地方。幾塊平整的石塊疊成線條簡潔的人體造型和書桌，栩栩如生。

走在小島街頭，一石、一磚，皆藝術，一門、一店，賦創意，一天、一地，均潔淨。一杯黑咖啡，一塊甜甜圈，兩人相攜，行走半日，天晴、風爽、街靜、心安，美好時光，盡在不言中。