我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

小島半日

竹心

班布里治島（Bainbridge Island），坐落於普吉特海灣。從西雅圖乘坐渡輪大約四十分鐘的距離。

西雅圖旅行十天，班布里治島本不在行程計畫之列，那天預計參觀藝術博物館，怎奈博物館要到十一點才開館。時間尚早，遂臨時決定上島。那天的西雅圖一改慣常的陰霾昏暗，陽光明亮，雲淡風輕，海天一色，極目遠眺，一片蔚藍。

渡輪迎風而行，目及之處，海浪翻騰，如一座座流動的山峰，灰藍色的峰頂，有節奏的吐出亮白色水沫，順著山峰流淌，跌落成一縷縷的灰白色泡沫，最終滾落至峰底，融進灰藍色的海水。縱觀海面，這些躍上浪峰的白色泡沫，大的狀如一艘艘的小型帆船，小的又似繁星閃爍，點綴在灰藍色如綢緞般柔軟的海上。遠方，一艘巨大的貨輪停在海裡，等待著入港指令。水天交界處，小島隱約可現。

半小時後，小島近在眼前，島上的蒼天綠樹把海水襯托的綠茵茵，波光如鏡，天空飄浮著大朵大朵的雲層，倒映海中，臨水的豪宅平鋪於海岸前，寬闊的草坪一直延伸至海裡。

渡輪靠岸，離船登島。一上島的街角聳立著一座藝術博物館，一條小街上竟然有四、五家書店，驚訝於小島如此濃郁的文化和藝術氛圍。路上行人鮮少，異常安靜，咖啡店、早餐店、裝飾用品店鱗次櫛比，清風中不時飄來咖啡和甜甜圈的味道，在淡雅素凈的文化氛圍中添一縷人間煙火氣息。

店面狹小，店門和櫥窗卻裝飾的各具特色，頗具藝術韻味；一家家店走過去，猶如欣賞一件件的實體藝術展覽。駐足於一家室內裝飾品店，登五、六層台階，水泥牆上掛有一幅人物肖像畫；店門在右側，門前鋪一塊歡迎字樣的小地毯，給人回家般的溫暖。左側為巨大的玻璃櫥窗，窗外地面豎立著高低不一的各色地毯。櫥窗隱約可見檯燈、蠟燭、靠枕等，色彩紛呈，細節精緻，整間店鋪猶如一間小型博物館。

小島街道很乾淨，人行道上不見一片碎紙屑，如同家裡的客廳地板一塵不染。花壇修剪得整齊俐落，蘋果樹開著淡粉色的花，各色鬱金香花開正豔。

一樹、一花、一草、一木，皆有匠人的細緻和用心，既有原汁原味的自然風情，又兼具匠心刻意點綴的藝術品味。  

途經一戶人家院前，大小不等的圓形石頭黏貼在枯乾的樹枝上，擺成三朵向日葵造型，向著太陽升起的地方。幾塊平整的石塊疊成線條簡潔的人體造型和書桌，栩栩如生。

走在小島街頭，一石、一磚，皆藝術，一門、一店，賦創意，一天、一地，均潔淨。一杯黑咖啡，一塊甜甜圈，兩人相攜，行走半日，天晴、風爽、街靜、心安，美好時光，盡在不言中。

博物館 咖啡 西雅圖

上一則

掌中劇資深藝師朱振源75歲辭世 台文化部將頒發旌揚狀

下一則

女為悅己容

延伸閱讀

第一個路易威登LV TRAINER藝術球鞋展 本月米蘭登場

第一個路易威登LV TRAINER藝術球鞋展 本月米蘭登場
畫家侯北人之妻 張韻琴仙逝 助人時跨足地產投資

畫家侯北人之妻 張韻琴仙逝 助人時跨足地產投資
洛藝術博物館獲贈區塊鏈收藏品

洛藝術博物館獲贈區塊鏈收藏品
疫情改善交通堵塞 西雅圖從最嚴重城市第6名降到19名

疫情改善交通堵塞 西雅圖從最嚴重城市第6名降到19名

熱門新聞

張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00
林蔡鴻∕圖

董伯伯的水餃

2023-02-13 02:02

母親的堅持

2023-02-14 02:01

車禍驚魂記

2023-02-15 02:02
九子∕圖

王永貴（上）

2023-02-11 02:02

臥虎藏龍水電工

2023-02-17 02:02

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪