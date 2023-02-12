逝者安排的追思音樂會

歐陽教授是比較文學系的教授，選修他的課不僅有比較文學系的，也有外系的。我的球友努克就是外系，他當年讀的是音樂學院。他大哥是歐陽教授的直系（也即比較文學系）學生，推薦努克選修歐陽的課，努克因此獲益良多，並成為歐陽教授的忘年交。

歐陽教授前些年還精神抖擻，活躍在網球場上，還到香港教書，到世界各地旅遊，在飯局中總是分享人生趣事並放聲大笑；可是最近兩年腎和前列腺都出了狀況，健康每況愈下，生命終於走到盡頭。

因為疫情 ，歐陽教授走後沒有舉辦葬禮，也沒有遺體告別，約莫半年後，他的追思音樂會才舉辦。音樂會安排在印第安納大學音樂學院的小音樂廳，可容一百來人的空間座無虛席。努克帶領幾個學生在台上演奏了舒伯特和布拉姆斯的作品，全場肅穆靜默，都沉浸在優美高雅的音樂裡，沒有哭泣，沒有悲傷，彷彿歐陽教授也在我們之間，聆聽著欣賞著這些婉轉的樂聲。歐陽教授雖然肉身不在，但他的魂魄，他的精氣神真的就在音樂廳裡迴旋，他的音容笑貌就在我們面前呈現，歐陽教授真的就是這場音樂會的總導演 。

歐陽教授生前就把這場音樂會安排妥當，而且是私下親自找了努克安排的，他知道自己時日不多，找了在音樂學院任教的努克，要努克在他死後組織一場音樂會，並選了自己最喜歡的舒伯特和布拉姆斯的作品，讓努克和他的學生演奏。

怕夫人和子女悲傷，他並沒有知會他們關於這場音樂會的安排事宜，顯得又從容又周到，直到他駕鶴西去，努克才對歐陽夫人和子女吐露了音樂會的祕密。

東方文化傳統裡，人死了，後事都免不了悲悲切切，我們所見所聞裡，喪事是痛苦而悲戚的，嚎啕大哭是喪事的高光時分，痛徹心扉的悲情貫穿了喪事的始終。

歐陽教授的先祖是歐陽修，血液裡流淌著《醉翁亭記》裡的放達和瀟灑；他接受的又是哈佛的教育 和訓練，西方對彼岸對生死的認識不免為他所接受。於是，他生前親自為自己安排追思音樂會，甚至親自選擇自己最鍾愛的曲目，也就顯得再自洽不過。

走出音樂廳，一片金光燦爛，我似乎看到了歐陽教授在天際對我們微笑示意。