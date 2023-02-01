曾經聽說這樣一個笑話，一位好朋友在公司頗受上司賞識，老闆大力提拔他去亞洲分公司擔任要職，私底下多次探尋好友的意願，但都被婉拒。

一天，老闆告訴好友，公司可以給他優厚的待遇，希望能夠再次考慮這樣難得的機會。好友回覆老闆，給他一兩天的時間。之後，好友告訴我一件事，說他一生的工作事業受三個女人影響，我好奇問哪三個？他說，「老婆，母親，和一個未曾謀面的小三。」

原來，老婆與母親都反對他去上海工作，為的是逃避環境的誘惑，不給小三任何機會。

妻子怕先生出軌，希望先生遠離那樣的環境，其實是對先生最大的保護。

現在世風日下，做先生的稍有閃失就落入小三陷阱。身邊有不少案例，事發前已經有預警，知道踏入那樣的環境中，得出淤泥而不染；可是最後都陣前慘敗，弄得妻離子散，一生英名毀於一旦。柳下惠坐懷不亂，天下有幾個男人能做到？遇到陷阱要立刻逃避，而不是去克服，你想你能勝過，結果是愈陷愈深，最後是掉進去爬不出來了，聽老婆的建議錯不了。

老婆出門，不論血拼、訪友、辦事或旅遊，做先生的要學會隨時隨地在旁陪伴，還要保護好她。一天陪老婆去百貨公司血拚，突然下起毛毛雨來，街邊沒騎樓，手上又沒帶傘，想躲雨都沒辦法。老婆開始抱怨：「怎麼沒帶傘？害我把頭髪弄濕了，我最討厭頭髮濕淋淋的，好難看！」我也不知道今天會下雨，「那你不會事先看看氣象預報？你沒有結婚前那麼心細了；以前不管去哪，你背包裡總是有把傘預備著。」這幾天我事情忙，沒注意氣象預報，「我就知道，你不愛我了，心裡根本沒有我。」怎麼會呢？妳在我心中永遠排第一，「好了，別耍嘴皮子了。」我把外套蓋在老婆頭頂上，另一手摟著她的肩，小跑步穿過街，她才開心地笑一笑。

老婆發牢騷的時候，先生得注意聼，聽到之後要身體力行。舉個例子，先生正在專心做事，沒有聽到老婆在嘮叨，老婆馬上一陣槍林彈雨：「聾子啊，沒聽到啊！我講了一百遍，你都當耳邊風。」剛才說什麼？「你看看，我就知道你根本忽視我，沒把我放在心上。」我真的沒聽到，「你還敢辯，沒聽到就說沒聽到！」先生手一攤，「那妳現在告訴我，妳要我做什麼？」老婆說，「幫我清理一下垃圾，換一個新的垃圾袋，你沒看見我在廚房忙啊！」

先生快步走到廚房把垃圾清乾淨，老婆才開心地笑了：「這還差不多。」所以，先生要注意聽老婆嘮叨，並且立刻行動，免得浪費唇舌、時間，還嘔了一肚子氣。

婚前睜大眼睛，婚後閉隻眼睛，夫妻之間不要爭誰對誰錯，做先生的度量大一點，多體諒妻子的需要。大事小事都要溝通協調，妻子的建議，先生要多多接納，吃點眼前虧，贏得家和萬事興。