我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

夫妻之間

淩晞

曾經聽說這樣一個笑話，一位好朋友在公司頗受上司賞識，老闆大力提拔他去亞洲分公司擔任要職，私底下多次探尋好友的意願，但都被婉拒。

一天，老闆告訴好友，公司可以給他優厚的待遇，希望能夠再次考慮這樣難得的機會。好友回覆老闆，給他一兩天的時間。之後，好友告訴我一件事，說他一生的工作事業受三個女人影響，我好奇問哪三個？他說，「老婆，母親，和一個未曾謀面的小三。」

原來，老婆與母親都反對他去上海工作，為的是逃避環境的誘惑，不給小三任何機會。

妻子怕先生出軌，希望先生遠離那樣的環境，其實是對先生最大的保護。

現在世風日下，做先生的稍有閃失就落入小三陷阱。身邊有不少案例，事發前已經有預警，知道踏入那樣的環境中，得出淤泥而不染；可是最後都陣前慘敗，弄得妻離子散，一生英名毀於一旦。柳下惠坐懷不亂，天下有幾個男人能做到？遇到陷阱要立刻逃避，而不是去克服，你想你能勝過，結果是愈陷愈深，最後是掉進去爬不出來了，聽老婆的建議錯不了。

老婆出門，不論血拼、訪友、辦事或旅遊，做先生的要學會隨時隨地在旁陪伴，還要保護好她。一天陪老婆去百貨公司血拚，突然下起毛毛雨來，街邊沒騎樓，手上又沒帶傘，想躲雨都沒辦法。老婆開始抱怨：「怎麼沒帶傘？害我把頭髪弄濕了，我最討厭頭髮濕淋淋的，好難看！」我也不知道今天會下雨，「那你不會事先看看氣象預報？你沒有結婚前那麼心細了；以前不管去哪，你背包裡總是有把傘預備著。」這幾天我事情忙，沒注意氣象預報，「我就知道，你不愛我了，心裡根本沒有我。」怎麼會呢？妳在我心中永遠排第一，「好了，別耍嘴皮子了。」我把外套蓋在老婆頭頂上，另一手摟著她的肩，小跑步穿過街，她才開心地笑一笑。

老婆發牢騷的時候，先生得注意聼，聽到之後要身體力行。舉個例子，先生正在專心做事，沒有聽到老婆在嘮叨，老婆馬上一陣槍林彈雨：「聾子啊，沒聽到啊！我講了一百遍，你都當耳邊風。」剛才說什麼？「你看看，我就知道你根本忽視我，沒把我放在心上。」我真的沒聽到，「你還敢辯，沒聽到就說沒聽到！」先生手一攤，「那妳現在告訴我，妳要我做什麼？」老婆說，「幫我清理一下垃圾，換一個新的垃圾袋，你沒看見我在廚房忙啊！」

先生快步走到廚房把垃圾清乾淨，老婆才開心地笑了：「這還差不多。」所以，先生要注意聽老婆嘮叨，並且立刻行動，免得浪費唇舌、時間，還嘔了一肚子氣。

婚前睜大眼睛，婚後閉隻眼睛，夫妻之間不要爭誰對誰錯，做先生的度量大一點，多體諒妻子的需要。大事小事都要溝通協調，妻子的建議，先生要多多接納，吃點眼前虧，贏得家和萬事興。

上一則

《老物件情懷》三十六年前的手繪信封

下一則

會做甜點的女孩／《冰淇淋女孩》系列之一

延伸閱讀

被譏愛吃「銀行界劉德華」香腸 小三提告 元配判賠

被譏愛吃「銀行界劉德華」香腸 小三提告 元配判賠
肚痛上旅館？人夫15天內2度約小三開房 判賠妻20萬

肚痛上旅館？人夫15天內2度約小三開房 判賠妻20萬
張蘭自爆當小三：他當時有女友…汪小菲生父情史曝光

張蘭自爆當小三：他當時有女友…汪小菲生父情史曝光
富商夫帶小三遊三亞 最美妃子張嘉倪孤單曬「告別照」

富商夫帶小三遊三亞 最美妃子張嘉倪孤單曬「告別照」

熱門新聞

比利時畫家范戴克的畫作。(美聯社)

范戴克油畫被遺忘在農舍 600元買到 逾300萬賣出

2023-01-30 12:44
黛安∕圖

一見鍾情的代價（上）

2023-01-28 02:02
黛安∕圖

一見鍾情的代價（下）

2023-01-29 02:02
倩華∕圖

無法複製的一道菜

2023-01-30 02:02
員工的午餐。（李源．圖片提供）

印度餐館打工體驗（下）

2023-01-24 02:02
朱全斌現在生活的唯一標準就是今天過得是否開心。(記者王聰賢／攝影)

退休後也要活出精采 作家朱全斌：努力追求快樂

2023-01-31 06:00

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機