多年來，我住在一個頗有規模的集成樓宇，是一個大社區，區內有幾百戶人家，都是高質素的中產階級。幾十年來居民都能自動自發，保持一個美觀、整齊和安靜的社區，雖然有自選的聯誼會和管理公司負責保養和管理，但大家都非常自律，很少會驚動聯誼會和管理公司。

隨著屋齡不斷增加，情況開始改變，維修的需求逐漸變得頻繁，安逸慣了的聯誼會和管理公司開始出現反應遲頓的情況，完全跟不上環境的變遷，加上區內居民搬遷流失，新來的屋主和住客素質出現變化，使社區內的問題變得複雜。

最近，我們這些關心和愛護社區的原居民，不難發現許多地方出現瑕疵，居然沒有人理會，我們覺得有需要向管理公司反映和要求改善，以免情況繼續惡化。

後來發現，提出報告的人不多，主要是因為大部分的屋主和租客 都習慣倚賴管理公司，認為給予他們時間，情況一定會改善。然非如此，我發覺管理公司缺乏監督，而負責督導的聯誼會民選委員，由於自身工作很忙，因而放任管理公司。要改變目前情況只有負責雇用管理公司的聯誼會，是最有權力的組織。幸而我跟其中一位委員熟識，可以透過她向管理公司施壓。施壓的結果頗有成效，但環顧四周，還有一個問題，那就是訪客停車位被住戶長期占用，令許多住戶無停車位提供給到訪的親友。

因牽涉好幾戶人家，我認為必須要繼續利用我熟悉的委員，迫使管理公司出面警告違規者和採取必要的行動。

我拍攝蒐證之後，用書面投訴，並在電郵同時知會我友好的委員，以增加投訴效力，管理處採取一貫的推卸態度，以我沒有列明車主姓名住址為藉口，拒絕受理。不過，我們對付違規泊車事件是針對車輛不是人，只要車輛停放超過期限，便可依例拖車；如要給予機會，管理公司只需在違規車輛貼上警告，必然有效。

當我再電郵說明後，管理公司才無法推搪，向違規車輛貼上警告，問題終於獲得解決。事後大家都知道是我的努力，當面向我致謝，使我一時間成了名。我深深領悟到，要為社區辦事，除盡力外，還需要有權力，單靠一個相熟的委員不是長久辦法，唯一最好的方法是競選委員。

此時正逢聯誼會委員年終換屆選舉，我即時報名參加。經過一輪投票 ，我居然成功當選委員，這成功全靠最近的努力，獲得許多屋主的支持。

我既然眾望所歸成為一個有權力的委員，今後當會竭盡所能，積極參與督促管理公司的工作，讓我們的社區重回當年的風貌，大家從此可以安居樂業。