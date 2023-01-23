拜年，中華民族古樸之年俗，至今已經延續了幾千年。

傳說，「年」在古時候是一種奇異 凶猛的怪獸，每到辭舊迎新時，便發瘋似的入侵民眾家園。為了防禦牠的侵襲，先人們便齊心合力，紛紛在各自庭院房前擺上各種供品，以此讓「年」充填肚皮，減少對人類及家園的侵犯。

這是人類最初對年的恐懼、敬畏、犒勞和祈盼，也是中華拜年習俗的最初起源。星移斗轉，歲月更迭，古樸的拜年習俗也伴著人類社會發展不斷昇華演變，時至今日，我家鄉的拜年形式濃縮成以下幾個方面。

拜早年。一進寒冬臘月，一些懷著感恩之情的民眾，便提著精心選購的禮品，看望自己人生的貴人、仕途的伯樂、解難的好友，表達內心由衷的感念。當然，也有一些人攥著消費卡、購物券，更有甚者，揣著厚厚的細款，蔫不悄兒走進單位領導者的辦公室或其住所，在向領導誠摯拜早年時，夾雜著祈求幫忙、提攜、升遷。

多數領導則在一些會議和活動之後，向員工拱手祝願：「新春佳節馬上到了，藉此機會給大家拜個早年，祝大家新春快樂，家庭幸福，生活美滿。」其言詞攜帶著真摯的祝福，也蘊含著些許客套的寒暄。

接著是拜大年，新春的鐘聲一落下，中華兒女近乎異口同聲吐露火熱問候與祝福：過年好，新春快樂！一聲聲真摯的祝福在家庭、在宅院、在樓頭、在街口迴盪；這是大地上一塵不染的禮拜，是人世間無瑕的情感。

從這一刻起，拜年的浪潮擴展蔓延：手機短信，電話、電腦視頻，接收他鄉異地、天涯海角，抑或國外親人的祝福，也把家鄉親人的問候送至長城內外，天南地北，海峽兩岸。

正月初二，拜年匯成一副歡騰的景觀圖，出嫁的女子帶著摯愛的丈夫、領著蹦跳的孩子，提著禮品走出家門，揮手招停奔跑的出租車 ，一路快速奔往娘家，給兩老及兄弟姐妹拜年。

隨後的日子，拜年的人流源源不斷，年輕人、中年人，或攜妻帶子、或情侶相伴，拜訪祖輩長者，看望好友夥伴，路口甬道每天都流動著拜年的人流；大街小巷每日都傳蕩著祝福的心願。

拜晚年。這景致大都出現在機關廠礦、班組車間。歡度完新春佳節的人們帶著新春的憧憬返回工作單位，同事夥伴一照面，便疾步上前握手、謙恭抱拳：過年好。聲聲熱切的問候，溫暖彼此的心靈；句句溫馨的話語，再一次把人們的身心滋潤浸染。

誠然，假期已經結束，工作開始按部就班，但人們還是忙裡偷閒，或打電話、或走出單位，與春節期間未能謀面的親朋好友歡聚一堂，送上新春的問候和美好的祝願。

領導者們更是巧用時機，向下屬送上問候與祝福，並藉此向大家道出心中祈盼：新的一年已經開始，希望大家再接再厲，快馬加鞭，再創新業績，再寫新詩篇。

拜年，已成為家鄉區域一道奇 異風景，也是中華兒女一個特別慶典。