麗莎挺著產後尚未完全恢復、微凸的腹部，臉龐消瘦蒼白，神情疲憊走了進來，這是麗莎生產後第一次回診。

炎炎夏日七月天，麗莎頭頂著帽子，頻頻揮汗，直喊好熱。坐定後禮貌地問我，介不介意她摘下帽子？我回答當然不介意後，她立即摘下帽子，「不好意思，我頭髪全掉光了，光禿禿的腦勺，只能戴上帽子出門，怕嚇到別人，也怕異樣的眼光。」

接著又說，她上星期終於完成化療，最後兩次化療，沒力氣，加上嚴重貧血，還好輸了血，總算是硬挺過去了。

剛說完艱辛化療過程的麗莎，突然眉開眼笑拿出手機 ，秀出兒子的照片，圓嘟嘟的小臉，天真無邪咧開嘴，小眼瞇成一條線地笑著。看著照片中那可愛的模樣，我似乎已聽見那開心的呵呵笑聲。

在麗莎懷孕後，一次產檢時，細心警覺性高的產科醫師發現了乳房硬塊，立即安排了乳房專科會診。當時麗莎還在確定有孕的喜悅中，對乳房有硬塊不以為意。

不料會診後，醫生懷疑惡性的可能性極大，快速安排一連串密集檢查及安排切片日期。醫生似乎比麗莎還要著急。

麗莎與家人商量後，婆婆和媽媽同時強烈反對，深怕這些檢查對腹中胎兒發育造成不良影響，她們建議還是等生完寶寶再說吧！倒是先生支持她，催促她立即做檢查，以自己為重。

面臨這兩難的困境，麗莎茫然失措，結婚多年，又是高齡產婦，終於有了喜訊，產下健康寶寶是婆家娘家日夜盼望的大事，自己的責任重大。她心想，還是顧好腹中的胎兒重要，等生完小孩再說吧！但是又想萬一自己有事，小寶寶該怎麼辦呢？

麗莎懷孕前就有糖尿病 ，而我是糖尿病衛教師，多年來建立了良好的醫護關係，她對我信任有加，於是她第一個想到了我。

那是一個陽光燦爛的下午，麗莎來到診室，無法停止啜泣斷斷續續說著，她是如何從滿滿的開心幸福，跌落至無底深淵。她不斷地問我，是不是自己做錯了什麼，才遭到這種處罰。

聽著麗莎哭訴，我的思緒從一個孕婦的憂心，和專業人士冷靜之間，不斷起伏掙扎，雖然我內心同情和心疼麗莎的遭遇，但我知道麗莎更需要的是專業指導而非同情，我默默地傾聽及鼓勵她以正面積極的態度來面對。

乳房切片結果證實了乳癌，娘家中老人覺得胎兒不祥，勸麗莎打掉胎兒，先把自己照顧好再說；婆家的人覺得這些治療，對胎兒不利，還是等生完後再做治療。

對生命的不可知，手術 、麻醉對胎兒健康的影響、自己能否陪孩子長大，許許多多的疑問與憂心淹沒了麗莎，麗莎也曾猶豫甚至懷疑自己是否該擁有腹中胎兒。

就在麗莎近乎崩潰時，腹中的寶寶似乎也感受到大人世界的紛紛擾擾，開始了第一次的胎動，鄭重宣布他的存在，雖然是那麼輕微的小跳動，驚醒了麗莎，突然意識到自己將為人母，猶豫不決的她勇敢堅定起來，要為自己及胎兒的生命付出最大的努力。

麗莎勇敢接受手術，動員了婦產科、乳房外科、麻醉科、新生兒科等所組成的醫師團隊，大家努力為麗莎及胎兒的健康奮戰。

手術後，麗莎在胎兒心跳監視器所發出規律咚咚聲中清醒過來，胎兒陪伴著母親平安度過難關，幾個月後這頑強的小生命來到人間。

我望著照片中的小生命，再望著麗莎蒼白臉上，所露出的幸福笑容，我相信不論上天如何安排，麗莎都會勇敢面對。