新冠疫情 肆虐近三年了，戴口罩 、保持社交距離 已經人人皆知。隨著疫情發展、病毒變異、傳播風險、疫苗注射等等，人們戴口罩的習慣也開始改變。

我在洛杉磯經營中醫針灸診所三十餘年，疫情後剛開診時，就診的人都會測體溫並嚴格按照疾控中心的規定戴口罩，當然有些人不願意，但和他們講如果不戴口罩，醫師就不會幫你看診，也就只好服從。

二○二二年春夏交接的時候，疾控中心緩解了口罩令以及社交距離，但明確表明在醫療機構和醫學診所將繼續保持口罩令。從這以後激起不少矛盾，有超過一半的人來診所都不戴口罩，診所前台需要反覆解釋疾控中心的規定，有時候還需要把印出來疾控中心的網頁給病人看，浪費了不少口舌、時間和精力；同時我們還要提供一次性口罩，增加了成本，還是有人不相信疫情大流行，前台怎麼解釋都不聽，就是不戴口罩，我們只能告訴病人，醫師拒絕治療不戴口罩的病人，病人只好就範。

居家防疫兩年半以後，為了慶祝結婚紀念日，安排了七月份歐洲郵輪之旅。郵輪公司對疫情的要求十分嚴格：需要有疫苗接種證明，最近一次疫苗必須在四個月以內；還需要登船四十八小時內新冠病毒檢測陰性報告才能上船。

船上第一天大家都很自覺，平時都戴著口罩；吃飯時找離他人比較遠的餐桌或到甲板上去用餐，相安無事。第二天就開始有人不戴口罩了，到了第三天，大部分人都不戴口罩了。我想，既然上船前所有人都是新冠檢測陰性，三天內沒有人感染，自己也從口罩中解放出來，享受海上的新鮮空氣。只可惜好景不長，樂極生悲，第五天開始咳嗽，嗓子痛，自我新冠檢測陽性，只好在房間裡自我隔離，幸虧我已經打過新冠疫苗和補強針，症狀很輕，七天後就陰性了，但可惜後半假期都關在船上房間裡過。

十月底去日本一周，特別小心，飛機、地鐵、外出全程戴口罩，日本人戴口罩很自覺，旅行順利，安全返回洛杉磯。

在診所裡要求戴口罩也引起過很尷尬的情況。很多老年病人失聰，又不用助聽器，與他人交流完全依靠閱讀別人的口型。我戴著口罩病人看不到我的口型，不明白我說什麼，可我還需要保持社交距離，在離開病人六尺遠的地方把口罩拉下來，問診病人問題。病人則表示他眼睛視力也不好，離那麼遠看不清楚我的口型，讓我十分糾結。

戴口罩預防新冠是不爭的事實，在美國近三年的疫情，已經有好幾次疾控中心的推薦與白宮、各個州縣市和對方政府的政策相悖。疫情剛開始時，全國防疫政策都是統一口徑：戴口罩和保持社交距離；當疫情開始緩解的時候，政府各個層級的政策就開始有分歧了，好在疾控中心還要求醫療機構包括醫院和診所仍需要戴口罩，上班接觸病人增加了一道防線；至於到其他公共場合，戴不戴口罩就要看自己了。