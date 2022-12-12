揮別了南部的艷陽天，迎向了陰冷的寒冬。因為換工作的關係，我們全家從南部搬到東岸定居，新家坐落在一條鄉間小路上，沿路有十來家住戶，據說原來這塊土地是個農場，長滿樹木，改建房子時，幾乎所有樹木都保留下來，房子就像蓋在森林裡一樣，早晚蟲鳴鳥叫，頗有鄉野風味。

搬入新居之後，閒暇時常坐在客廳的落地窗前，欣賞後院景色，清晨的露水，把綠油油一片草地點綴得晶瑩閃 爍；斜陽下的樹蔭，給盛夏帶來一絲清涼。院子的一邊，參天松樹一排站，另一邊種著整齊的柏樹；凝望著窗外，聆聽樹梢的風聲，如此寧靜美好。

由於院子四周布滿樹林，小動物經常進進出出，松鼠、土撥鼠和鹿是後院的常客；偶爾兔子、狐狸也會來露個臉，歇一下腳；老鷹、蛇和烏龜則是難得的稀客。松鼠不論何時都非常機警，頭轉來轉去，東張西望，一看到我坐在窗前，就一溜煙地跑掉了。

相對而言，土撥鼠動作緩慢，喜歡挖洞，胖嘟嘟的身材，圓圓的肚子，不論是跑是跳，都可愛至極；每跑一步就停下來遠遠望著我，似乎在說：「你在那籠子裡面幹嘛？」鹿是常客中的常客，幾乎天天造訪，總是三五成群出現，很少落單，他們永遠是那麼溫馴，不急不忙，什麼事都慢慢來。

野生的兔子有一身灰色毛，瘦瘦的，耳朵小小的，不像一般常見的長毛白兔那樣可愛，他們來匆匆去匆匆，很少駐足。後院的狐狸是隻棕色帶紅的獨行俠，個兒小，瘦精精的，有點營養不良的樣子，似乎永遠在尋尋覓覓，不稍休息就去趕路了。

老鷹是稀客，只打過幾次照面。有一次，兩隻老鷹在後院打鬥，一會兒在草地上，一會兒飛上屋頂，糾纏不清，撲來撲去，互不相讓，；只是鬥了半天，不知道他們為何爭吵。

後院種了一棵桃樹，每年七、八月桃子成熟的季節，這些常客們每天必來院子裡報到，享受桃子大餐。土撥鼠常常半蹲半坐在樹下啃桃子，兩隻前足像小手一樣，捧著桃子，一口一口品嘗，吃不完的帶回家。

小鹿一家四口最常來訪，有時甚至呼朋引伴，來了八、九隻，一起盡情享受新鮮的桃子；站著吃不過癮，還要跳起來搆到更高處的果子。吃飽了，乾脆席地而臥；小鹿們懶洋洋地望著窗裡，似乎在說：「你看看，我們多麼快樂自由，你們關在籠子裡面，不出來散散步，外面風和日麗，空氣新鮮，你們卻傻傻地待在裡面，真是不懂得享受戶外生活。」

一點也沒錯，這籠子雖然替我們遮風擋雨，但也讓我們失去一些「自由」，失去了享受神所創造的美好自然。然而也因為這籠子，賜予動物們一種安全保障，才有「後院野生動物園 」。

坐在窗前，不自禁想，窗裡窗外兩風光，端視你站在哪裡。動物園的動物被關在籠子裡，讓人去參觀；自家後院的動物園卻反其道而行，人被關在籠子裡，讓動物來參觀。什麼時候人與動物之間成了零距離，彼此都脫下防範的意識，那扇落地窗也就自然消失了。