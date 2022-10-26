我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

法國梧桐樹

麗蘋

我們社區裡有一段約五百公尺長道路的兩旁，全種了法國梧桐樹，我喜歡它春天的新綠和夏天的蔭涼，或許是今夏氣溫偏高和少雨的關係，今早竟然發現地上已堆滿了不少落葉。走在人行道上，看著高大的法國梧桐樹，讓我想起一些往事。

二○○四年七月，先生要去瑞士洛桑開會。小姑夫婦帶著他們兩個女兒、公婆和我先飛到巴黎停留些天後，再坐火車到洛桑和先生會合。幾天巴黎行中，我們登上艾菲爾鐵塔、仰望巴黎聖母院、參觀羅浮宮、欣賞萊茵河夜色、環顧凱旋門和漫步香榭麗舍大道。

印象最深的是，我們沿著這條號稱全世界最美麗的大道上，兩排修剪整齊的法國梧桐樹下，有著身材高大挺拔的公公和身姿嬌小玲瓏的婆婆亦步亦趨、相濡以沫的身影，也有小姑全家難得一同出遊的歡愉。至今雖然公公、婆婆和小姑已先後離我們遠去，但我們依然常常想起和他們一起共度的美好時光。

二○一二年四月，先生帶著婆婆、大姑、大兒子和我，一行五人飛到上海和好友夫婦一起遊覽黃山。因為婆婆掛記著她住在南京七弟的病情，我們從黃山回到上海之後，就馬不停蹄地搭乘和諧號直奔南京。

婆婆早年在家中身兼母職，從小就對幾個弟妹照顧有加，此次姊弟相見，更是情深溢於言表。在看七舅之餘，表妹帶著我們去遊覽玄武湖、中山陵、明孝陵和坐船夜遊秦淮河，其中最讓我驚喜的是，在遊玩中山陵之後，我們順著一條兩邊都是法國梧桐樹的綠色大道，前往二○一七年被列入世界遺產保護範圍的明孝陵。在滿天梧桐綠葉陣陣清風徐來之下，我們聊著走著，那時真是捨不得馬上上車離去。

後來七舅還是走了，七舅母現在在美國新澤西州女兒家中安享晚年，上個月我們去探望她時，她雖然已知道自己得了腫瘤，但是老人家仍精神奕奕，非常健談。在此，我虔誠地祝福她老人家早日康復。

沿著社區裡這一片法國梧桐樹下，我邊走邊感嘆宇宙白雲蒼狗和人類生老病死的無常，它讓我懷念起逝去親人的同時，也讓我深深祝願世上每一個人都平安幸福。

新澤西州 腫瘤 巴黎聖母院

上一則

法國攝影師「疫情封鎖日常肖像」奪1.7萬元攝影大獎

下一則

不一樣的早晨

延伸閱讀

冤家不聚頭

冤家不聚頭
法國開鍘 人臉辨識公司Clearview AI挨罰近2000萬美元

法國開鍘 人臉辨識公司Clearview AI挨罰近2000萬美元
世界盃誰奪冠？梅西看好法國、巴西

世界盃誰奪冠？梅西看好法國、巴西
法總理強制通過預算法 反對派不滿提倒閣動議

法總理強制通過預算法 反對派不滿提倒閣動議

熱門新聞

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24

接受美的凌遲

2022-10-20 02:01
蝸牛竟有喜歡吃深色顏料的癖好。（虹化玉．圖片提供）

一場意外的陪伴

2022-10-23 02:02

管閒事

2022-10-20 02:00

病中亂語

2022-10-22 02:02
秀雅的曇花。（張棠．攝影）

月下佳人

2022-10-22 02:01

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝