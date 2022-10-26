我們社區裡有一段約五百公尺長道路的兩旁，全種了法國梧桐樹，我喜歡它春天的新綠和夏天的蔭涼，或許是今夏氣溫偏高和少雨的關係，今早竟然發現地上已堆滿了不少落葉。走在人行道上，看著高大的法國梧桐樹，讓我想起一些往事。

二○○四年七月，先生要去瑞士洛桑開會。小姑夫婦帶著他們兩個女兒、公婆和我先飛到巴黎停留些天後，再坐火車到洛桑和先生會合。幾天巴黎行中，我們登上艾菲爾鐵塔、仰望巴黎聖母院 、參觀羅浮宮、欣賞萊茵河夜色、環顧凱旋門和漫步香榭麗舍大道。

印象最深的是，我們沿著這條號稱全世界最美麗的大道上，兩排修剪整齊的法國梧桐樹下，有著身材高大挺拔的公公和身姿嬌小玲瓏的婆婆亦步亦趨、相濡以沫的身影，也有小姑全家難得一同出遊的歡愉。至今雖然公公、婆婆和小姑已先後離我們遠去，但我們依然常常想起和他們一起共度的美好時光。

二○一二年四月，先生帶著婆婆、大姑、大兒子和我，一行五人飛到上海和好友夫婦一起遊覽黃山。因為婆婆掛記著她住在南京七弟的病情，我們從黃山回到上海之後，就馬不停蹄地搭乘和諧號直奔南京。

婆婆早年在家中身兼母職，從小就對幾個弟妹照顧有加，此次姊弟相見，更是情深溢於言表。在看七舅之餘，表妹帶著我們去遊覽玄武湖、中山陵、明孝陵和坐船夜遊秦淮河，其中最讓我驚喜的是，在遊玩中山陵之後，我們順著一條兩邊都是法國梧桐樹的綠色大道，前往二○一七年被列入世界遺產保護範圍的明孝陵。在滿天梧桐綠葉陣陣清風徐來之下，我們聊著走著，那時真是捨不得馬上上車離去。

後來七舅還是走了，七舅母現在在美國新澤西州 女兒家中安享晚年，上個月我們去探望她時，她雖然已知道自己得了腫瘤 ，但是老人家仍精神奕奕，非常健談。在此，我虔誠地祝福她老人家早日康復。

沿著社區裡這一片法國梧桐樹下，我邊走邊感嘆宇宙白雲蒼狗和人類生老病死的無常，它讓我懷念起逝去親人的同時，也讓我深深祝願世上每一個人都平安幸福。