上個世紀七、八○年代在中國，沒有網路遊戲，沒有社交媒體，甚至沒有電視，但有一項全民參與度極高的免費活動，就是看露天電影 。

雖然幾十年過去了，那種學校籃球場、鄉村曬穀坪、工廠家屬大院操場擠滿了人群，萬人空巷的場景卻總是清晰地浮現在我的腦海裡：放映員掛起一塊白布，有一束神秘的光射在上面，白布上的圖像還時常晃進一個人影或是手掌，遇上「跑片」，就是幾個地方都放同一部片子，膠卷在不同的地點之間傳送，就得等上一、兩個鐘頭才能把一部影片看完，若是下雨，人們便撐起傘，透過雨簾看電影。

然而，這種簡陋的娛樂活動帶給人們的喜悅與滿足卻是深刻而豐厚的，二○二二年的一個仲夏夜，在被這場曠世的疫情 封鎖了近三年後，我又看到了久違的露天電影。晚飯後散步時，看到一大堆人聚在草地上，說著各種語言、不同膚色的人們或躺或坐，各得其所。一打聽，原來是社區日，草地上準備放露天電影。

對於故鄉童年的懷舊和親切感頓時湧上了心頭，猶如小時候人們奔走相告看露天電影似的，我顧不上詢問電影名字，趕緊回家通知家人，帶上折疊椅去看電影。自幼生長在北美的兩個孩子卻有些不情願地從電腦前挪動身軀。

草地上人山人海，不知道是因為電影好看， 還是已關了三年的人們像出籠的囚鳥被放飛似的，我已經很久沒有看過這麼多熟悉的面孔，感受如同過節一樣的氛圍。大人們忙著呼朋喚友，敘舊閒聊，孩子們在草地上追逐打鬧，狗兒們滾成了一團，五顏六色的墊子、毯子、椅子百花齊放盛開在綠茵茵的草地上，空氣中爆米花的甜香與淡淡的草香混雜在一起讓人感到微醺，這種大過年似的喧囂和溫暖恍若隔世，穿越回到了故鄉，回到了童年。

「怎麼還不開演？連布幕都沒掛好？」「今晚到底是啥電影？」「孩子得早點睡覺，明天還有籃球賽呢！」人群傳來的躁動，把我從遐思中帶回現實。夜色闌珊，星光依稀，人們起初的新鮮與喜悅被冗長的等待耗盡，開始琢磨是不是發生什麼狀況了。

這時，從工作人員那傳來「噩耗」， 放映器材的發電機壞了，只能借用爆米花的發電機了。很多人望洋興嘆準備離席，有更多的人不願意放棄決定堅守陣地，這份執著恰如孩童時期等待露天電影的熱忱與不捨。人到中年，身處異國他鄉，還能童心不泯，為了看一場電影，忘卻時間，忘卻世事紛紜，盡情享受這種獨樂樂不如眾樂樂的快感，實乃確幸也。

也許冥冥之中老天想成全我們的心願， 比原定時間推遲了兩個小時後，充氣式屏幕終於立起來了。這時，我才知道放映的電影叫「尚氣 」，一部漫威二○二一年製作的英雄大片，還是中國人主演的。放映員又一次犯了一個美麗的錯誤，把對白設置成中文，全場中國觀眾頓時歡呼雀躍；後來放映員意識到了這個錯誤，才改成英文對白，法文字幕。

從來不愛看電影的兒子，目不轉睛直到片尾的字幕出來，還坐在地上一動不動，在夜色中星空下感受古代與現代的時空穿越，魔幻與科幻的光影交織，中國文化與西方文化的碰撞，讓他好像長這麼大第一次愛上了看電影。素來很怕看電影的女兒突然變得勇敢了，回家便纏著我要去學中國功夫，她很崇拜劇中的女俠，在網路上找了很多武術的視頻，每天跟著比畫拳腳。

露天電影曾經深刻地影響了我們的父輩，也影響了我們這一代人，沒料到它還鼓舞了生活在高科技時代的下一代，照亮他們未來的人生之路，露天電影永遠也不會過時。但願疫情消散，歲月靜好，露天電影伴隨我們重新回到從前的好時光。