小時候常聽長輩們提起人生四樂事：「久旱逢甘雨，他鄉遇故知，洞房花燭夜，金榜題名時。」從字面上不難了解其內容，尤其是金榜題名時，電影 中常有這樣的情節：衣不蔽體、食不果腹的潦倒書生「十年窗下無人問」；鏡頭一轉，書生換了一身裝束，騎著駿馬、鳴鑼開道，「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花。」的場景何等風光。後來讀了「儒林外史」的范進中舉故事，箇中的辛酸苦辣，更是鋪陳描述得淋漓盡致。

長大後，我親身體驗到「放榜」的滋味。我在戰亂的越南 長大，為補充每天在戰場上折損的軍數，政府頒布了總動員令，家有壯丁的不喜反憂，「生女猶得嫁比鄰，生男埋沒隨百草」。

不過，動員令中有「學業緩役」條款，條件雖非常苛刻，我幸運地在規定的範圍內，只是每年到了七月中旬，我們全家就忐忐忑忑、寢食難安，因為那正是放榜時刻，就像是古時鄉試秀才的桂榜、會試舉人的杏榜，或殿試進士的金榜，「一級秀才」和「二級秀才」錄取名單張貼在「高考署」門前的布告欄，「大學升級及格」的名單則出現在大學個別科系主任辦公室門口。來看結果的學生，及第的歡天喜地、手舞足蹈；落第的失魂落魄，尤其是男生，一下子掉進萬丈深淵，隔年的那一紙緩役證的護身符就這樣泡湯了。

來美後，「放榜」雖不再像是「生死宣判書」，仍然是一個難跨的檻。記得我申請加州 教書執照時，必須通過CBEST試這一關，我的上司告訴我，她連考八次才通過，對她，那是難忘的夢魘；對我，無疑是澆了一盆冷水。

當接到考試結果通知書時，我幾乎不相信自己的眼睛，我居然一次過關。後來我負責教AP微積分科，每年七月中旬「大學理事會」公布學生考試成績，初時是郵寄到學校，我幾乎每天都到學務處打聽收到了信件沒有，該處文員不勝其煩。她哪裡明白我辛辛苦苦、戰戰兢兢地耕耘了一整年，就是在期待這得來不易的果實。

如今網路發達，我再也不用去麻煩她，我只需在放榜日到我的個人大學理事會網址下載學生考試成績，一目了然，也許和我一樣心切的教師不少，放榜日早上網路總是堵塞當機。話說回來，如今看「放榜」的心情和當年在越南的情況又不可同日而語。