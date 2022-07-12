每年八月的第三個星期，為期一周的國際風箏節慶祝活動在美國風箏之都華盛頓州 長灘市舉行，來自世界各地的風箏愛好者，都來到二十八英里的這個世界最長的海灘上，進行放風箏比賽。

我和妻子懷著小時候放三條尾巴瓦片風箏的童趣，抱著觀看洋風箏的獵奇，興趣盎然地從溫哥華家中開車到長灘，參加了二○一九年的風箏節慶祝活動。

初秋的長灘，海風習習，陽光燦爛。舉目眺望，林林總總，姿態各異，花花綠綠，色彩斑斕的各式各樣的風箏，在平坦開闊的沙灘上隨風飄舞，熱鬧非凡，把蔚藍的天空妝點得像美麗的萬花筒：有超大的蝙蝠、超長的蜈蚣、超怪的火鳳凰、亮藍的泰迪熊、亮麗的章魚、窮兇極惡的鯊魚、威風凜凜的老虎、舞姿優美的仙鶴、正在開屏的孔雀、翻著筋斗的孫悟空，還有一面美國國旗扶搖直上……，千姿百態，五顏六色，忽上忽下，忽左忽右，在藍天白雲下競相媲美。

往近處看，我們身邊的一個老人乘著一陣風，輕巧地將風箏拉了起來，慢慢地將手中的線一點點地放向天空，一張張紙片變魔術似的從老人身邊的箱子裡飛出來，老人嫻熟地往後退著，長尾巴的風箏像一隻隻彩色蝌蚪，從老人的手中「蹦」向天空，越飛越高，最後成了有汽車 、摩托車等五層高的怪異風箏。

往遠處看，超大型軟體風箏進行放飛和表演：低空榴槤、地滾龍、魔鬼魚等風箏，各路奇葩風箏匯聚藍天。

美國發明的運動風箏最引人注目，只見十多隻長方形的小風箏，在參賽選手嫻熟技巧的掌控下，上下左右自由旋轉，變化出長方形、菱形等各種造型，還在空中排列出各種隊形的組合，讓我們眼花撩亂。這裡真是風箏的海洋，大家都在放飛風箏，放飛快樂，放飛希望，放飛夢想。我們被眼前的美景陶醉了。

長灘風箏節沒有盛大的開幕儀式，沒有製作精美的背景圖板，沒有官員和知名人士的致詞等「高大上」的安排，只有風箏製作比賽，培育祖父母樂趣飛，點燃風箏夜晚飛，少年運動風箏等比賽項目。

「中體西用」的中國風箏文化已融入美國，美國的風箏愛好者隊伍龐大，年銷售風箏一點五億隻以上，每年參加國際風箏會的達十萬餘人。美國人民已經愛上風箏這項集文化休閒與體育健身 於一體的快樂活動，大家都在放風箏的過程中鍛練身體，充分享受運動的樂趣。