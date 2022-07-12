長灘國際風箏節
每年八月的第三個星期，為期一周的國際風箏節慶祝活動在美國風箏之都華盛頓州長灘市舉行，來自世界各地的風箏愛好者，都來到二十八英里的這個世界最長的海灘上，進行放風箏比賽。
我和妻子懷著小時候放三條尾巴瓦片風箏的童趣，抱著觀看洋風箏的獵奇，興趣盎然地從溫哥華家中開車到長灘，參加了二○一九年的風箏節慶祝活動。
初秋的長灘，海風習習，陽光燦爛。舉目眺望，林林總總，姿態各異，花花綠綠，色彩斑斕的各式各樣的風箏，在平坦開闊的沙灘上隨風飄舞，熱鬧非凡，把蔚藍的天空妝點得像美麗的萬花筒：有超大的蝙蝠、超長的蜈蚣、超怪的火鳳凰、亮藍的泰迪熊、亮麗的章魚、窮兇極惡的鯊魚、威風凜凜的老虎、舞姿優美的仙鶴、正在開屏的孔雀、翻著筋斗的孫悟空，還有一面美國國旗扶搖直上……，千姿百態，五顏六色，忽上忽下，忽左忽右，在藍天白雲下競相媲美。
往近處看，我們身邊的一個老人乘著一陣風，輕巧地將風箏拉了起來，慢慢地將手中的線一點點地放向天空，一張張紙片變魔術似的從老人身邊的箱子裡飛出來，老人嫻熟地往後退著，長尾巴的風箏像一隻隻彩色蝌蚪，從老人的手中「蹦」向天空，越飛越高，最後成了有汽車、摩托車等五層高的怪異風箏。
往遠處看，超大型軟體風箏進行放飛和表演：低空榴槤、地滾龍、魔鬼魚等風箏，各路奇葩風箏匯聚藍天。
美國發明的運動風箏最引人注目，只見十多隻長方形的小風箏，在參賽選手嫻熟技巧的掌控下，上下左右自由旋轉，變化出長方形、菱形等各種造型，還在空中排列出各種隊形的組合，讓我們眼花撩亂。這裡真是風箏的海洋，大家都在放飛風箏，放飛快樂，放飛希望，放飛夢想。我們被眼前的美景陶醉了。
長灘風箏節沒有盛大的開幕儀式，沒有製作精美的背景圖板，沒有官員和知名人士的致詞等「高大上」的安排，只有風箏製作比賽，培育祖父母樂趣飛，點燃風箏夜晚飛，少年運動風箏等比賽項目。
「中體西用」的中國風箏文化已融入美國，美國的風箏愛好者隊伍龐大，年銷售風箏一點五億隻以上，每年參加國際風箏會的達十萬餘人。美國人民已經愛上風箏這項集文化休閒與體育健身於一體的快樂活動，大家都在放風箏的過程中鍛練身體，充分享受運動的樂趣。
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