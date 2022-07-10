今年三月間，友人偕同她的女兒女婿及三外孫，趁著孩子們放春假的一個星期，一行人浩浩湯湯直奔百里外的山上，前往久違的滑雪 場，藉此疏解因疫情而禁足了兩年多的鬱悶困境。

朋友女兒一家大小雖非滑雪能手，卻都還能駕輕就熟，自得其樂，唯獨她對滑雪原來就沒什麼興趣。多年前當她先生還健在時，有一次為不掃他們父女的興致，她勉為其難與他們搭上雪地空中纜車上山，就在下䌫車之時，她一腳踩空，被運轉行進中的䌫車擊中臉頰，把太陽眼鏡打成碎片，同時撞青了她的半邊臉，這一番驚悸疼痛的經歷，令她從此對滑雪敬而遠之。自從她先生過世後，她未曾再登上滑雪場。這一趟出遊是孩子們因居家抗疫悶慌了，女兒興致勃勃邀請母親共同前往，她也就一口答應了。

他們興高采烈玩了兩天之後，未料卻在無可奈何下鎩羽而歸，原來女兒在滑雪下坡時不慎摔倒，折斷了腿骨，送到當地醫院急診就醫，打上石膏包紮後動彈不得。孩子們的玩興大減，於是次日全家匆匆打道回府休養生息。

她自己在山上那兩天，因為不滑雪，又無處可去，覺得極其無聊，回到家後卻沒閒著，女兒拄著拐杖的行動受限，母親便一肩挑起照顧病人及三外孫的責任。她每日來回奔波、採買、做家務，準備三餐、接送孩子，幾天勞碌下來後，她大喊體力不勝負荷，真是吃不消了。

一家人難得開開心心出門尋樂，沒想到人算不如天算，碰上了意外，回來後竟搞得一屋子雞飛狗跳的。於是女婿雇請了一位白天到家裡料理家事的幫手，朋友才得以喘一口氣，她感嘆自己心有餘卻力不足，上了古稀之齡，有自知之明，是經不起考驗的。

滑雪運動很受歡迎，然而在一個家庭中，有樂此不疲的，也有怕冷或怕受傷的，因此家中難免常會有滑雪與不滑雪的歧見。在加州 每年冬天山上開始積雪時，喜好滑雪的人便興沖沖地要抓緊雪季 不長的良機舒展筋骨，馳騁於雪場大顯身手。

我早期一位同事年輕時即愛上滑雪，婚後不時帶妻子同往，期盼夫妻培養共同嗜好，然而妻子對滑雪的興致索然，僅偶爾捨命陪君子上山點到為止。

他坦承到了中年已滑雪成癮，既然家中無同好者奉陪，他索性每到星期五就提早下班，開兩三小時的車直往山上去過滑雪癮，到星期日才盡興而歸。幸好他有一位體諒他並願意成全的妻子，她常自嘲滑雪季一到，有兩三個月的周末，她便成了滑雪寡婦。

這樣持續多年，直到他出了一次滑雪意外，傷勢不輕，躺在病床上，他驚覺歲月不饒人，深深感受此身已由不得自己，該是收斂的時候了，從此不再迷滑雪，周末安安分分在家陪太太，如今過著含飴弄孫的日子。他說歲月無情催人老，但他很珍惜過去的美好體驗，也早已心滿意足，此生無憾。