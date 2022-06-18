那天我在家附近散步時，走到一個教堂隔壁，那裡有一段低窪的地方，通常是流浪漢的營地，前一陣子撤走帳篷，現在顯得空蕩蕩的，還有點看不習慣。

現在我發現有許多又新又大、看上去很好且紮實的帳篷，周圍的圍欄上掛起一串串五顏六色的小燈，還有進口、出口的標牌。

我看見伊娃站在那裡抽菸，她是五十多歲的白人，曾在附近的一元錢商店當過收銀員，她交際甚廣又熱情，後來那間店拆除後，就沒看見她。

這時她也看見了我，三步併兩步穿過灌木叢跑上坡，來和我講話，她抖著菸灰，滔滔不絕地說起她的故事。她講得很快，我也沒全聽懂，只知道她失業後就再也找不到工作，租不起房子。一般人可能認為她不幸淪為流浪漢，的確，她有很多困難，可是我好像只能鼓勵她，她不聽同情之類的話。

看見圍牆外有壓路機在搞修建，問她是不是要擴大這個陣營呢？她很驕傲地說：「我聽說了，那樣太好了，我不想搬來搬去，我喜歡這裡，這一帶也有我的好朋友。」

我離開，繼續往前走幾分鐘，右邊路口有個坡，我走上去，那裡有幾棟房子，有一棟外面停著三輛車，還有一些砍下的樹樁。那個房子看起來很舊，需要大修整，我認識那房子裡的主人，叫保羅，是個非常勤勞的人。他本來是富裕的，可是有個不爭氣的兒子，大部分時間都在監獄 裡面。

保羅的錢不少都花在兒子需要保釋時，可是他兒子一放出來，總是接著犯案，又被關進去，把保羅弄得心力交瘁，錢也花光，他的房子幾乎快被銀行拍賣 。後來只要我散步經過這裡，我都會上來看一看，可是每次那房子都是大門緊閉。那天，我在路的頂頭繞一圈剛回頭走時，我看見保羅，他剛好送一個朋友出來，他老很多，走路時腳還一跛一跛的。他看到我很高興，告訴我銀行不拍賣他的房子，欠的錢可以慢慢地付，這樣他兒子回來，也有地方住。從他口裡，我知道他兒子還關在監獄裡。

我順便告訴保羅，那個流浪漢帳篷改頭換面的事，他說是啊，政府撥了款，那個教堂有愛心，讓流浪的人可長期獲得幫助。他也認識伊娃，保羅和那些流浪人都是朋友，他們是鄰居了，就像一個小社團。

保羅期望著他兒子早日回家；伊娃希求著有個穩定的地方居住。不管可不可以如期實現，兩個人都有盼望在心中，所以他們都是那麼開心。他們的情緒感染了我，我深深地思考起來，他們的悲慘經歷我沒有，但他們的快樂我也體會不到。

在這個世界上，無論貧富、地位高低，只有生活在盼望中的人，才是幸福的。