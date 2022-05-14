上星期天，我比平時早起，開窗往外望，春光明媚，空氣特別清新，吸引我提早出門散步，這是我疫情 以來每日的最佳活動。意外地發現，外面山頭多了許多溜狗人群，尤其多了許多年輕人，他們都不約而同在溜狗，有的甚至牽著超過兩隻以上的大小狗在溜，有說有笑，情況熱鬧而少見，我以為是因為星期天，人們不用上班，或我提早出門，才會少見多怪。

走了一段路，無意發現路燈柱上一張醒目的標貼，才恍然大悟，溜狗原來是一種疫後社區的新興行業。標貼明顯是為區內長者而貼，附近的年輕人知道養狗長者有積蓄，欠勞動力，又不善用手機 找人代勞，希望用標貼毛遂自薦，代長者溜狗，收取費用，這做法相當有頭腦。

從標貼中，我一覽他們溜狗收費詳情：以一隻狗計算，三十分鐘收二十二元， 一小時三十元，在山頭走一個圈大概是一個半小時，每隻狗收五十二元，上午可以走兩轉、黃昏可以走兩轉，如果一個溜狗者每天帶兩或三隻狗，只做上午或黃昏（三小時）每月收入可以超過六千元。這個收入在物價飛漲的今天，非常有意思。

據我所知，我們社區養狗的人非常多，單以我認識的五個家庭中，就有三家共養了四隻狗，如果工作認真、口碑好，受雇的機會很大，這不失是在困境中一個突破的自由工作。

繼續前行，又見有人在山頭路旁，提供洗車服務，趨前查問行情，獲悉每輛收費四十元，只需電話預約。社區龐大，路邊停泊的大小車輛甚多，只需要在一部二手廂型汽車 上安裝水箱、配備一台流動電動噴水器，一個人就可以工作。每天洗十部八部車，一星期都做不完，如果誠實可靠，不愁沒有生意，每月收入可觀，不失為有腦筋的生意。

再前行，轉個彎，在山頭另一邊山腳，一排排的獨立屋，門前有草坪，又見有幾個壯健區內的年輕人推著一台汽油動力剪草機，逐家逐戶地向屋主提供剪草服務，收取服務費，這又是一個很有創意的工作。

做過剪草的人都知道，剪草和清潔費時費力，尤其不適宜年老的長者，如果有人願意代勞，實在求之不得，只要這些年輕人工作可靠和認真，他們不愁沒有工作。

以上的意外發現很有啟發作用；在漫長瘟疫的今天，百業蕭條之際，又遇物資短缺，百物騰貴，生活壓力非常大。如果，在這憂患時期，有人肯勞動，用用腦筋，到處都是生機。