圖/曾妙容

好友珍送我一捧莓果，和一株用莓果培育的小苗。

我把莓果攤在掌心，仔細端詳，果實包覆著淺褐色的薄膜，鼓鼓的，好像穿著一件充氣的衣裳，上面還鑲著一絲絲紋理。看著看著，心扉湧現一股久別重逢的悸動。「這些泡阿草叫什麼？」我用台語發問，電話那一頭沒聽明白。這原是鄉間的俚俗用語，我趕忙校正回歸 到普羅大眾都能溝通的世界，「妳叫它什麼？泡泡草？」珍饒富興味的反問。鄉下孩子對野地上的東西常以形命名，珍不同，她對每一種植物的名稱瞭如指掌。

村子裡的同儕，哪一個人的生活中沒有野花、野草？路邊的酢漿草，嚼在嘴裡溢出微酸，鄰人圍牆上的芭樂嫩芽，用鹽巴搓揉過後也能吃，最受歡迎且最頂級的天然零嘴就屬泡泡草，這名字怎麼來？最近才想起追根溯源，外子認為：放在掌心用力一拍，會發出「啵！」的聲音，故名；我從來沒拍出些微聲音，只因它很像吸管一端充氣的肥皂泡而聯想。小時候詞彙少，現今俗稱黃金莓、燈籠果，更貼切；東北一帶的水果攤販，因莓果害羞地藏匿在葉苞子裡，命名叫「姑娘」，感覺特別有趣。

這泡泡草是野地裡的，自生自滅，處處瘋長滿眼皆是，只是再怎麼努力都比不上童稚期的小手快速，總在薄膜淺綠果子微黃的時候，早就葬身在我們這些貪吃鬼的嘴巴，只可惜農人視為野草，終究躲不過人為的拔除、土地污染、農藥殘害，逐漸沒了蹤跡。

手掌上的果子正名叫鵝莓（Gooseberry），有很多堂兄弟、表姊妹。我剝開一顆，鮮黃的果實像小番茄，夾雜著草莓、櫻桃的繁複風味，其餘的沒捨得吃，擺在盤子裡供著，每天看上幾眼。

鵝莓屬叢生小灌木，我把小苗種在喬木旁好讓大樹庇佑，記得留給它一片揮灑的空間，嬌著養反而失去野地頑強的抵抗力，雖躲過寒冬，卻沒躲過蟲害，只見葉片坑坑疤疤、千瘡百孔。

趕緊地，把過了賞味期的鵝莓捏碎放進小缽盆，好接續我的泡泡草情緣。鵝莓的育苗並不難，需要的是耐心等待。看見一棵棵幼芽參參差差的，真叫人欣喜若狂，可惜一陣驟雨過後，只搶救了五株。

我以為撐不下去的第一棵，今春已亭亭而立，心形葉片迎風招展，淡黃的荷葉邊，近花蕊處鑲著五片紫色橢圓，花雖小，卻美得淡然，枝椏上垂吊著一盞又一盞的燈籠，煞是可愛。

近日看到報導，台灣把改良過的鵝莓炒作到千元一斤，這價格令人咋舌，是因為幾近絕跡才知珍惜，抑或這輕慢的蔬食、野果才是珍饈。君不見小時餵豬的地瓜葉進了餐館，成了清粥的配菜，而富含維生素、胺基酸、鐵、錫、鉀、磷、鋅各種營養素的鵝莓，既可降低血脂、血壓 ，又可補鈣、抗癌，功效甚多又美味，趨之若鶩尚且來不及，怎可能被長久棄置。

鵝莓怎麼也料想不到會有翻生之日吧！人生不也一樣，沉潛內斂，對自己有信心，總能盼到撥雲見日那一刻。