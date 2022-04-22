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籃球大戰

蕙萱

進入三月，美國NCAA大學籃球賽進入兵家爭奪之地，我家也隨著球賽戰事推進，逐漸步入煙硝瀰漫的氣氛。

丈夫從小學開始打籃球，一路打到大學，來到美國讀研究所，周末的時間全給了他的球友們。所謂的打籃球並非打校隊之類的，而是興趣，雖然如此，他和球友們打起球來像是拚了命似的。

打球自然也看球，在台灣瘋瓊斯盃籃球賽，到了美國，彷如進入了籃球天堂，賽事緊張，賽程緊湊，看完NCAA大學聯盟球賽，緊接著NBA職業籃球賽，無球不歡。

他超喜歡看NCAA，他說這些年輕的球員還沒有沾染職業籃球賽的壞習慣，而且為了能在比賽中充分展現能力，順利被選入職業球隊，各個敢衝敢拚。不只他如此，從第一個工作開始，到現在第三家公司，他的同事們每到球季一個比一個瘋狂，進入十六強後，會有人製作表格，讓每個人投注賭球賽。他說和同事間的感情有很多是在看球、討論球中建立起來的。

自從大兒子進入堪薩斯大學讀書後，愛屋及烏，他心目中第一強的大學隊轉成堪薩斯隊，每逢賽事開始，父子倆熱線討論，線上互換心得。球員表現得好，他雀躍嘶吼打得好；球員表現不好，他就開始飆罵，從教練、球員、球技一路罵到戰略，每一年的戰果他如數家珍。

原本我還會和他坐在電視機前一起看球，但是他飆罵的口氣、用詞和肺活量越來越高段，我受不了說：「球賽有輸有贏，這場輸了，或許下一場就贏了，何必生大氣？」不說則已，話才落下，他惡狠狠兩眼瞪過來。廣告時間他才說：「打球不贏，還打什麼球！」後來我才知道，球賽打到最後，是輸一場就淘汰了。

看一場球變一個人，實在太恐怖了。我從樓下客廳逃到樓上，可是飆罵的聲浪實在太大，我關上門還好一點，到最後乾脆掛上耳機，不聽總可以了吧。

堪薩斯隊幾乎成為他和我說話的主要內容，前一場一開賽沒多久，就罵起來。實在忍不住，我以破釜沉舟的悍妻口氣跟他說：「你又不是球隊老闆，也不是投資了多大的錢，為了球賽生氣傷身傷心，也傷了家裡的和氣，你要嘛看球就不准開口罵人，不然就別看了！」

前些天堪薩斯隊打得他心煩意躁，沒聽到他發聲，倒是關了電視，悶坐電腦前。我調侃他是不是輸球了？他說不看也罷，人家是遇強則強，遇弱則弱，他們是強弱都是一樣的打法，看來會止步八強前。不料隔日上班，他傳來訊息：「堪薩斯昨天慘贏！」

那天也是這樣，開賽沒十分鐘，耳邊傳來一陣飆罵，他又上樓了，結果舊事重演，他滿面笑容的走入書房，偎在我旁邊說：「贏了，進八強了！主力球員終於發揮水準，我看堪薩斯隊今年會得第一名。」他都忘了他之前說過什麼。

打贏球，他的臉像觀世音菩薩；打輸了，他的臉就像閻羅王。對我而言，看球是娛樂，看過就算了，幹嘛那麼較真呢？我拍拍他的手，用笑容回答他的喜悅，心裡卻在擔憂著，堪薩斯大學啊！你下一場千萬要打好呀！給我一個歡樂的籃球氣氛。

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