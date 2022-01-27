住在美國女兒家這些年，我遇到很多非常講誠信的美國人，他們給我留下了深刻的印象。

我所在的老年活動中心有來自七、八個國家近兩百位老人，這裡的工作人員每天必做的一項工作，就是按時接送這些老人，並且保證不落下一人。

去年二月的一天，我們三十幾位老人坐一輛中巴車回家。當車行駛一段路程時，司機突然接到電話，說一位老人因為上洗手間沒能趕上班車，這位司機一邊放下手機 ，一邊用半生半熟的中文說：「對不起，我要回去接她。」然後趕快把車掉頭，返回到老年中心，將那位遲到的老人接上車。之後他又對我說：「保證每位老人按時平安到達目的地是我的責任，也是我的承諾，必須說到做到。」

在美國，我最喜歡去的地方是Burlington Coat Factory。這是我們眼中的淘寶店，可以買到質量上乘且價格低廉的品牌衣服，而且這裡工作人員非常誠心待客。

有一次我買了兩件衣服，結完帳準備回家，突然女收銀員叫住了我，當時我丈二金剛摸不著頭緒，很是納悶。等我回到收銀台，她趕忙拿出兩元錢，交到我手中，並且連續說兩句對不起，原來在結帳時她看錯了價目表，多收了我兩元，我看著這兩元錢，感慨萬分，向她投去感激欽佩的目光。

前年夏天的一天，我在家中做飯，切菜時不小心把右手中指割傷了，肉連著皮，鮮血直流。女婿趕快將我送往當地一家醫院治療，醫生當即為我做了手術，並指定一名護士約我下周二上午十點前來換藥。

等到第二個星期那天，女婿因為工作繁忙，直到中午十二點才開車將我送到醫院。我們以為已經超過了預約時間，醫護人員可能下班了，誰知那位女護士不僅沒有離開，還將我需要的藥物早就擺放好等著我，讓我按時得到治療。

在美國，不止服務人員講誠信，就連偶遇的朋友也是如此。三年前的一天，我與老伴從上海浦東機場 搭乘美聯航班機到洛杉磯 。我們倆座位旁是一位中年女士，她經常往返中國，能講一口流利的漢語，在飛機飛行十幾個小時中，我們不停地聊天，談笑風生。我們在洛杉磯機場分手時，她對我們說：「改天我請你們吃飯。」我們當時想她家住在海邊，離我們很遠，多不方便，全當一句客氣話罷了。

沒想到十天後一天上午，她給我老伴打來電話，說她開車在路上，請我們中午在一起吃個飯。等我們趕到飯館時，她已經開車一個多小時到達。我們對這位萍水相逢的女士恪守自己諾言十分敬佩。

可見「誠信大於天」這句話，已經在這些美國人身上得到了充分體現，雖然「君子一言，駟馬難追」已成為舊話，但這些生活中遇到的誠信的人們，就像溫暖的燈光一樣照亮了我們的心。