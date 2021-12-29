今年五月的最後一天，我終於完成了矽谷中文學校一年又三個月的線上教學。回首那一年多來的教學經驗，不勝唏噓。

記得去年三月初，新冠肺炎疫情 開始在南灣蔓延，為了因應居家避疫 不中斷學生的中文學習，學校要遠距離網路課程，因此我接到學校上課暫停，但是老師仍須到學校學習線上教學帳號設置的培訓通知。

我和大部分不善操作網路的老師一樣，面對突如其來的線上教學感到惶恐不知所措。雖然我也曾像某些老師一樣，臨陣退怯想要辭職不幹，但是心中實在不捨這份近四十年的教職，所以我毅然決然接受新領域的學習挑戰。

教學的進度不能拖延，並且線上上課幾天後就要開始的前提下，我不但要學習不同種類網路操作程序，還要在最短的時間內決定，如何把實體教室的教材搬進線上教學。幾經思考後，我憑藉過去小女兒教我的電腦軟件基礎，決定把課文句型或詞語加上趣味性的圖和視頻，做成幻燈片，上課時以分享的形式來教導學生們。在「老師在，教室在」責任心驅動下，我只得卯足了勁，日以繼夜，不眠不休地趕製著進度表上一周又一周的教材。

教了幾周線上課程後，深深體會到，線上上課和實體教室上課，老師準備的重點不同。

實體教室上課，在老師教材準備不充足的狀況下，可以隨機應變，生出教材；然而線上課程，學生們只能用眼睛看著電腦，若教材匱乏，一旦螢幕上沒有可分享教材，老師又不能臨時憑空變出一張幻燈片，便會一籌莫展，會產生很難控管學生學習情緒的尷尬局面。這讓我體認到，線上上課的一切，要在上課打開視窗之前就準備就緒。

為了要有充裕的教材，我總是通宵達旦，努力盯著螢幕工作，但還是經常要到上課前半小時才能趕完當天要用的幻燈片，其中的艱辛真是無法形容。好不容易磕磕絆絆教完了所有的課程，才鬆了一口氣。

學期一結束，學校為了感激老師們線上教學的辛苦，舉辦了送餐到老師門廊的線上感恩茶會，大家邊吃邊聊，度過一個壓力紓解的溫馨午後。

暑假過後的八月底，回到實體教室上課，不同的是大家都戴著口罩 。上課第一天，老師遵照CDC學校開課的指引來安頓學生，教室外一個個戴著口罩的家長們焦急地往教室裡觀望。

我教的二年級學生，只有在幼稚園短暫的實體教室上課經驗，就居家上了一年多的遠距離網課，回到久別的學校，第一天他們吵吵嚷嚷的，因此開學首要做的事，就是要建立這些小朋友的秩序管理；另外，家長和老師的互動也歷經幾番波折，一切才進入正軌。

轉眼間，在教室上課的上學期即將結束。在這期間有一天，校長帶領著董事長和副校長到教室來，把在疫情期間沒頒發的優良教師獎狀，特別送進教室來，當著學生的面前送給我，這讓我感到當初堅持接受網路教學的艱巨任務是值得的，我也感到接受挑戰後的成就感。

現在疫情尚未清除，又有來勢洶洶的Omicron變種在全球擴散，我不知道一旦這大魔王新病毒失控，會不會重返居家避疫和線上教學？

我想起了唐代劉禹錫的那篇「陋室銘」：「山不在高，有仙則名，水不在深，有龍則靈。」我並非想把老師比較成為仙或龍，而是疫情下讓我體會到了，老師在哪裡，教室就在哪裡。