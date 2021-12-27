門鈴響了，屋外站著一個人。外子看清那人胸前的工作證，笑著說：「我認識你，前幾年你就來過了，我們不符合申請資格。」

原來是S太陽能板公司的銷售員，聽了外子的話不肯輕易放棄，回說：「方便把電費帳單讓我看一下嗎？」正巧影印機故障，只好把他請進門讓他參考電腦上的e帳單。看樣子，我們今年的用電度數給他帶來希望，兩人各據桌子一方，銷售員開始展開銷售術，只見外子連連點頭，似乎被說服了。

我在遠遠的一頭乾著急，我只在乎要付多少錢？見我招手，外子連忙解釋：設備、安裝皆免費，保證二十年使用期限，我們只把屋頂交出去就可以了。心裡不免狐疑：在商言商，太陽能板公司到底從哪兒獲利？反正還得審批，不見得會通過。

幾年前「節能減碳 」的口號連天響，一天到晚都有各家公司員工按門鈴，巷子口接連幾家陸陸續續裝起太陽能板，每每散步經過，遙望原本片片紅瓦的屋頂覆蓋黑色板塊，有如貼了狗皮膏藥，不甚美觀。我對裝置太陽能板不置可否，外子倒是蠻積極的。

事隔一個多月，我們通過審核，經過估算，車庫頂上三面屋頂是接受陽光的最佳角度，每一面屋頂各六片板足夠供應電能；施工期間屋主不需在家，只需打開原本裝置愛迪生電力公司電表那面牆的側門即可。

等候多日，工程車上門了，只見施工人員在烈日下揮汗如雨，足足用了兩個工作日。接下去是等候第三方審核、市政府相關部門複查。電力接通後，我發現愛迪生電力公司的電表之下連結一個S公司裝置的電轉換器，把陽光轉換的電能輸送到愛迪生電網。既然裝了太陽能板，為什麼還需要電力公司？我得承認我資質駑鈍，始終在狀況外。

我發揮打破砂鍋問到底的精神，一定要弄明白。「太陽能板轉換的電能用剩的可以賣給電力公司，如果不夠用，愛迪生電力公司會供應電力。至於如何計價？那是兩家公司內部的作業，我們只需按帳單付錢。」我終於明白了，天下沒有白吃的午餐，S公司只是無償提供設備換取電費罷了。

有一天散步途中，我問外子：「電費省了多少？」「大概二、三十元吧！」效益不如預期。「值得嗎？」我問。「二十年下來應該值得；屋頂種電可以永續，使用乾淨的能源也為地球盡了一份心力。」二十年？原來外子為車庫屋頂簽了二十年「賣身契」，這是他沒講清楚我沒弄明白的模糊地帶。

事情還未了，有一天S公司派人來驗收完工事項，只見那人從屋頂上爬下來，神色不對勁。「怎麼了？」外子問他。「完工後你沒爬上去？」外子搖搖頭。「沒，我信任你們。」那人怒氣沖沖地說：「水泥塊沒清乾淨還踩破了屋瓦，善後工作做得這麼差，讓我查清楚哪一組人，把他們全部辭掉。我會再通知工作人員來處理。」很顯然那是氣話，但也證明了負責任的態度。沒關係，我們有閒暇等善後人員上門。