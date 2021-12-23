去年年底，一位休士頓 的朋友在微信 圈裡分享了一組鮮花照片，紫色花朵一骨朵一骨朵地微微向兩側傾斜盛開，鮮艷欲滴，我一連點了好幾個讚。朋友說蟹爪蘭好養、花期長，如果喜歡，可以為我嫁接一盆，等我回休士頓時送給我。

今年初春時節，朋友告知蟹爪蘭嫁接成功。三月份，有事返回休士頓，特意驅車前往朋友家，朋友嫁接了好幾盆，隨我挑。我挑了一盆最小的，因為要坐飛機，大的不易攜帶。巴掌大的一盆花，綠色的葉子飽滿肥厚，生機勃勃。臨行前，花盆被包了一層層的塑料袋，再放進背包，背包開一條縫，以利透氣呼吸。

將近四個小時的飛行，順利抵達新澤西 。第二天便換了花盆，寶貝似地放在屋裡朝陽的窗台上，每日幾番查看，隔三岔五澆一次水。

過了一段時間，葉子開始萎靡甚而抽縮。我對朋友說，蟹爪蘭恐怕不行了，因為同時帶回來的另一位朋友送的紫眉豆和紫蝴蝶已然香消玉殞，先生也不無傷感地說，鮮花太嬌嫩，不適合長途飛行。

到了五月，天氣已經很暖和了，而蟹爪蘭越發軟塌塌地趴在土上，直不起腰提不起勁，奄奄一息，一狠心決定死馬當活馬醫，把蟹爪蘭拿到了室外露台的木桌上，「或許在大自然裡可以獲得一線生機。」我說。

然後再次返回休士頓，過了幾個星期回來後，走進露台觀賞梔子花和杜鵑花，竟然意外地發現，蟹爪蘭直起了腰，提足了勁，而且長大了許多，枝葉飽滿，綠意蔥蔥，充滿了勃勃生機。「蟹爪蘭活過來了。」我興奮地對先生說。「是的，陽光、空氣和水，大自然的充足供應比我們人為的看顧更有奇效。」先生也喜不自勝。

經過一個夏季的風吹日曬雨淋，蟹爪蘭越來越繁茂，越來越強壯，於是又換了一個更大的花盆，依舊放在後院露台的木桌上。

到了十月下旬，在綠葉的頂端長出了黃豆粒般大小的花苞，蟹爪蘭終於要開花了，我欣喜若狂地告訴送花的朋友，朋友也甚驚訝說，沒想到原來那麼一小盆，竟然可以長那麼大、那麼壯。

感恩節期間，蟹爪蘭全然綻放。紫色的花朵競相開放，更令人嘆為觀止的是，竟然在一簇簇紫色的花朵裡，間或夾雜幾朵紅色的蟹爪蘭。「想當初以為它要死了。沒想到生命力如此旺盛。」我對著清晨陽光沐浴下的蟹爪蘭感慨萬千。

「可能澆水太多了。」事後諸葛亮的先生如此總結。是啊！太多太少都有可能使一盆蟹爪蘭壽終正寢，因為任何生命都有其自身特性，凡事不多不少順其自然最好，可是人世間最難掌握的，恰恰就是這不多不少剛剛好的尺度啊！