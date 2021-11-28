女兒從庫市搬遷到深山老林間的波托拉谷，這裡風景宜人，起伏的山巒層林浸染，風格迥異的一棟棟小別墅，猶如萬綠叢中一點紅，無規則點綴其間。這片綠野不僅是人類宜居之地，也是小動物的樂園 ，山鹿、松鼠、火雞、山貓等信步漫遊，如入無人之境。

據說，波托拉谷原是一片叢林，上世紀七○年代由一所大學的幾位師生所開闢，逐漸擴展成至今已是三千餘戶的一個城市。該市有個約定俗成的規定，無論屋主室內如何布置，屋外必須保持初建時原有的古樸風貌，女兒的家就位於該市一個擁有兩百零三戶的城中小社區。

新居整理完畢，她便把我接去小住，讓我享受沒有塵囂市擾、環境清幽的山間風情。待了數日，我唯有的消遣就是清晨遠眺山中雲霧，夜晚仰望滿天繁星，非常寂寞，便對女兒說，生活太單調，似乎不宜老人居住。她很驚訝，說不少退休 的美國 老人都讚揚波托拉谷是快樂的天堂，聽後，我將信將疑。

就在那個周五，女兒下班後激動地對我說，社區果園的葡萄熟了，釀酒季節到了，明天上午前往採摘。我只知道納帕是名聞遐邇的酒鄉，沒想到兩百來戶的小社區竟也擁有個小酒莊。

清晨九點，我們備好手套草帽剪刀，捲起褲腿輕裝前往。葡萄園裡已是人頭濟濟，連停車位都很難找。在排列整齊的棚架下，一串串沉甸甸的紫色小葡萄墜掛於繁枝綠葉間，陽光下生機勃勃，晶瑩剔透，秋高氣爽的微風中飄拂著誘人的清香。通道上排列著黃色的塑料箱，剪下的葡萄便放入其中，裝滿後由臨時工們搬上卡車，再由一位白髮老大爺駕車送往不遠處的小作坊。

園內只聞得一片剪刀哢嚓聲及左鄰右舍談笑聲。由於鄰居們並非隔鄰而居，平時難得見面，眼下正是交談的好機會。

與女兒邊勞作邊聊天的是位年齡略長於她的女士，原本在某公司擔任財務總監，五十多歲時因公司被收購而歇在家中。一開始非常不適應，但社區豐富多彩的生活為她重啟新的人生，她說，這裡不但可以親自動手釀酒，而且還有一塊面積很大的土地，每戶都可以申請而獲得使用權。

她透過書本和網站學習了各種培養菜素的技術，如今地裡碩果纍纍，純天然食品除全家享用還有多餘。女兒聽後心動不已，決定也利用業餘時間在小山谷另闢蹊徑。

經過兩個多小時的勞動，我們剪滿四箱葡萄，結束後便向小作坊走去。那是兩間簡陋的小木屋，一間放置工具，另一間便是釀酒場地，中間還隔出個藏酒窖。

運來的葡萄透過傳輸帶連綿不斷地落進一個約三平米的深底水槽中，為確保酒的甜度，義工們仔細摘去根部殘留的枝幹。當槽中浸滿葡萄後，在一個高兩米多的大木桶外壁，由低到高一溜站著四個人，用小木桶將水槽中葡萄舀出後一桶桶往上遞送，從頂端倒入大木桶中。

接下來每隔四小時爬上去攪拌一次，歷時一個月再把漿液灌入發酵罐，兩年後葡萄美酒便釀製成功。期間所有的勞動都將由社區居民自願分擔。

每當山谷酒飄香時，每戶派送兩瓶，多餘的以每瓶十元出售，收入用於設備更新和雇臨時工修枝除草。凡有新戶入住該區，迎新禮品就是一瓶標有美麗圖案、即一串紫葡萄兩側對立著一對鵪鶉的社區自製美酒。