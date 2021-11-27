吃了晚飯後，按往常一樣到外面散步。走到某處，腦海裡突然浮現出以前歐陽和他太太一起在此散步的情景。這個情景是不會再現了，前兩天，歐陽跟病痛搏鬥了一場之後，終於走了。不過他走得還算平靜，也走得很有尊嚴。

走的前幾天，歐陽還在上課，給香港 的學生上遠程翻譯課。就在同一天，歐陽夫人給朋友們發了一個郵件，說上門進行臨終安慰服務的護士告訴她，歐陽的生命已經接近尾聲。

歐陽夫人又說，歐陽當天晚上還在上課，他很享受上課的過程。歐陽夫人也不攔他，讓他以這種瀟灑的方式告別人世。

三周前，我們一起去當地的一家中餐館共進中餐。我們按時到達那裡的時候，歐陽夫婦已經坐在裡面的一張桌子邊了，歐陽夫人已經把菜點好，都是歐陽平時喜歡的菜餚。席間，歐陽不再像以前一樣神采飛揚，囁嚅著，說了些什麽，但可惜我們聽得不是很清楚。

歐陽夫人說，最近歐陽狀況不錯，針灸師用針灸給歐陽控制血壓，以前一直吃的降壓藥對歐陽的腎臟傷害很大。

雖然那個時候我看著對面的歐陽，覺得他的臉色慘淡蒼黃，不像是好的跡象，但我心裡希望針灸師的理論是對的，能夠妙手回春，創造奇蹟。

歐陽夫人往先生面前的盤子裡夾了好多菜，但歐陽沒有動多少。席散的時候，歐陽夫人照舊用一根寬大的帶子把歐陽的腰際纏住，在歐陽扶著步行車前行的時候，就從後面拉住帶子，以免先生摔倒。

入夏的時候，歐陽的狀況就不好了。歐陽太太在給朋友們通報的信息中，告知雖然歐陽感覺不錯，但化驗數據披露的結果卻是不好的。我的球友努克和他哥哥都是歐陽的學生，努克告訴我，他哥哥八月要來看望歐陽，又說，就是不知道歐陽能否挺到那個時候。努克的哥哥八月裡終於從紐約 來看望了老師，歐陽活過了預期。

前些年，歐陽身體狀況就不是太好了，前列腺有癌變，進行了放射治療，還摔過幾次跤，有次居然摔得血流滿面。不過那些倒也沒有限制夫婦倆每年的日程安排，照舊冬天到香港教書，夏天到法國和夏威夷小住，春暖花開的時候，才回到布魯明頓。退休 後的日子就如同候鳥般遷徙，追逐著明媚風光。

歐陽乃歐陽修三十三代孫，八十有二，從哈佛畢業後就到了本地的大學講授比較文學。退休了，卻又轉換講台，繼續授業解惑，直到離開人世前兩天前的夜晚，視頻授課後，狀況急轉直下，進入彌留狀態，徐徐關上了他人生的大幕。

歐陽夫人說，歐陽不喜歡葬禮。所以，按照他的囑咐，不舉行葬禮，但會有一個小型的音樂會表達追思，由在音樂學院任教的努克張羅，歐陽生前已經選擇好了曲目。好吧，那就等到那一天，去參加這個音樂會，沉浸在那些跟歐陽相處的一個個愉快的片段裡吧。