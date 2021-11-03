近來在世界日報 上常看到談及武俠小說 的文章，這使我記起小時對它的痴迷。當年家裡有一堆舊書報，由於經濟環境欠佳，閱讀這些書報成了我課餘的唯一消遣。大概是小學四年級，我已沉迷於裡面的一些小說。「秦紅」的「武林牢」是其中一本，可惜只有第一集，我來回看了幾十遍，幾乎把裡面的情節對白都背熟了，尤其是男主人翁秦航題在畫像上的那句「夢迴芳草思依依」，多年後我才知道原來是李煜的詞句。

父親認為，除了學校課本外，其他諸如小說、連環圖對兒童無益，嚴禁我們涉獵。母親識字不多，但非常愛惜書本，這些舊書報就是親友搬家時拋棄、母親撿回來的，她當然不清楚裡面竟然有小說。

除了這些單行本小說外，我還迷上報紙上的長篇連載。「我是山人」寫的「洪熙官」，白話文還雜夾著一些晦澀的詞語，看得似懂非懂。至善禪師和白眉道人之間的恩怨惡鬥，尤其是至善禪師拿一盆水、燒道符作個法、點根蠟燭一照，面盆裡水中就能看到白眉道人正在做什麼，這場景至今卻記憶猶新。

小孩時看武俠小說，在幫派 對立、報仇雪恨、爭奪秘笈寶藏、武林至尊之位等當中，總羨慕裡面武功高強的俠客，鋤奸扶弱、劫富濟貧的仗義行徑。我沉醉在刀光劍影、血腥殺氣、快意恩仇的虛無飄渺江湖裡不能自拔，更深信那些不可思議的情節。

金庸「笑傲江湖」裡的藍鳳凰，可以不管令狐沖是什麼血型，就成功地用水蛭給他輸血；還有，很多練就一身絕頂武功的俠女，手掌居然能柔軟得和千金小姐一樣沒長繭。若是不幸劇毒侵身，內功運氣一逼，吐口污血就沒事，五臟六腑竟然絲毫無損。

青春期看武俠小說，焦點轉移到故事中痴男怨女的愛恨情仇。我不會關心虛構情節的合理性，但會為男女主角的愛情耿耿於懷，為痴情的男兒扼腕、為被辜負的女子打抱不平。「笑傲江湖」中不戒和尚雖粗獷也有痴情的一面，我最同情他的女兒儀琳，繼承了乃父情種基因，卻青燈黃卷、孤獨終生，怎一個愁字了得！

如今年近花甲，看武俠小說，總細細推敲品味故事人物背後作者究竟要影射些什麼。「笑傲江湖」裡，「岳不群」、「任我行」等雖是虛構，認真地觀察日常周遭認識的人，真不乏類似的偽君子和狂妄自大喜愛被歌功頌德的人物。所謂名門正派、邪派魔教這標籤真是耐人尋味。「金庸、岳川」的「血影」裡備受江湖尊崇的金獅劉大俠，全家人若沒做過虧心事，哪裡會懼怕那假的血影？

武俠小說的荒謬正當性屢受詬病，被排斥在正宗的文學作品外。我卻不以為然，「不可能」並不等於「不存在」。點穴麻醉、千里傳音已是能實現的事實，飛簷走壁也不再是只有懂輕功的才能做到的事。說不定，那些拍武俠片時需要電腦特技輔助的場面，有一天真的會發生在我們的身邊呢。在今天這充滿未知、動亂的世界，也許閱讀一下富有娛樂性的武俠小說，會帶給我們空虛心靈一點慰藉與期待。