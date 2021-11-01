公園旁有一籃球場，時有籃球愛好者不約而同聚集在這裡；有臨時組隊打全場、或打半場的，也有三三兩兩對打、或單獨練習投籃者。在這裡只需一球在手，不論相識與否、球技如何、不分男女老少，皆能盡情享受獨樂或眾樂的自在。

球場邊挺立著一棵在此地極為罕見的大柳樹，每當微風徐徐吹來，茂密的柳枝便隨著風的節奏搖曳起舞。柳樹下有一張約六英尺長的靠背座椅，椅背上釘有一方銅牌，上面鐫刻著簡短的紀念文。這是十多年前此間的一位高中學生，在一次跳水的訓練中，因頸椎受到嚴重傷害而喪生的意外。

事發後不久，他的父母在悲痛之餘，選擇在這一棵優美的柳樹下捐贈這張紀念兒子的座椅。長長的椅座不卑不亢地面對著籃球場，這裡是他們心愛的兒子，生前經常來打球的地方。

每逢周六早晨，在這球場奔馳的是一群上了年紀的球痴。他們定時在球場內聚集後，即按當天的人數組隊，互顯身手較勁。這些志同道合的球友都是年過花甲卻老當益壯的籃球迷，個個身手矯健，以球會友，長久以來樂此不疲。若非逢下雨天，他們是不見不散的。

我的一位朋友便是其中的一員，他自中學開始加入籃球校隊後，數十年來未曾間斷過，如今年逾古稀，仍興致勃勃，對籃球的愛好絲毫不減當年。

每周六一大早，他便從家中銷聲匿跡，杳無蹤影，因此太座時有怨言。僥倖的是他在一次患感冒期間，獨自到球場練球直至大汗淋漓；回家沐浴後，倒頭悶睡一場，醒來發現感冒竟不藥而癒了。太座也拿他無奈，從此便任由他去了，樂得他如魚得水，雖有時難免自球場掛彩而歸，卻也無怨無悔。

通常他們在經過激烈的兩到三場賽局後，皆已肌腸轆轆，隨後結伴上餐館共進午餐，補足了元氣後，方才盡興而歸。他們自詡是一群雄風餘存的老馬，老邁一詞在這裡是不存在的，球場周遭也因他們而顯得朝氣蓬勃。

此外，我偶爾也會見到一對很不尋常的父子現身球場，常驚異於那孩子輕鬆巧妙地將球不偏不倚地投入籃框內。從他父親口中得知，此童僅有八歲，小小年紀在球場上的舉手投足，令人嘖嘖稱奇，假以時日，必將是一名籃球健將。但見那身手不凡的父親，總是耐心地示範教導兒子運球投籃，真是虎父無犬子。

一日我在漫步中端量著球場，不禁動容於這張長椅所承載的，是一對父母經歷了喪子之痛後，無盡哀戚的寄託。座椅前後嫩綠的柳枝隨遇而安的秉性，默默地慰藉著人們躁動的心靈，它們同時又和諧地襯托著球場上生機盎然的景象。置身其間，我頓然領悟，這些年來，柳樹、長椅、籃球場，彷彿有默契似的，早已結合為一體了。