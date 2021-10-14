去年八月，還在新冠病毒肆意流竄、民眾談疫色變之際，兒子在天普 市購買了一處住房。我們全家人搬入當天傍晚，從後院牆頭顯現一張男性笑臉：「以後我們是鄰居了，我姓譚，有什麼需要儘管吱聲，千萬別客氣。」

親切樸實話語，如一縷春風吹進我們心田：新冠病毒消除後，一定登門拜訪這位新鄰居。然而，病毒像一隻凶狠怪獸，賴在此地遊逛轉悠不動窩，阻擋了我們造訪新鄰居腳步，但卻沒有擋住老譚的熾熱情懷。

一日上午，譚家大院響起熟悉的廣播體操音樂，我聞聽當即跟著做起久違的廣播體操。音樂結束，老譚的笑臉出現在牆頭：「我種了很多冬瓜，送你們一個嘗嘗鮮。」言畢，不容分說遞過來一個大冬瓜，我連聲感謝，並對他做廣播體操大加讚賞。老譚就此坦誠相告：「我特別喜愛學生時代的廣播體操，一套做下來，全身各部位都得到活動。」說完，熱情邀請我連線微信 ，隨後給我傳來了廣播體操視頻，和他家院內種植的各種果蔬照片。末尾附加一句：「有空過來作客、喝茶。」我連忙回覆：「多謝盛邀，待新冠病毒消除，一定登門拜訪。」出於感念，妻子隨後將自己製作的辣白菜送給老譚。

進入深秋，我家院內三棵樹木顯現枯枝敗葉，我和親家公趁機用長桿刀鋸修剪。這時，老譚笑臉又映現牆頭：「我家有伸縮高架鐵梯，可以攀上房頂，你們在房上修剪樹木就不用那麼費力了。」說完，連搬帶抬把鐵梯遞過牆頭。我和親家公借助鐵梯，輕輕鬆鬆修剪了樹木。

這一刻，我心中又湧起拜謝老譚意願，只是拘於新冠病毒還在逗留發威，而且一些地區出現了變異病毒，讓人愈加懼怕不已。無奈之餘，只好在元旦新年、農曆新春，用微信短語向老譚及家人送去問候與祝福。

老譚回覆祝福之餘，也傳來了他家生機盎然的果蔬照片，並於翌日上午從牆頭遞過來半顆冬瓜，微笑提示：「這冬瓜的籽兒很飽滿，取出可以當冬瓜種。」初夏時節，妻子將冬瓜種栽種花池旁邊，很快長出綠油油的藤桿與枝葉，但只結出兩個土豆般大的小冬瓜。

這時，老譚又出現在牆頭：「我家冬瓜長大了，送你們一個。」我實在不好拒絕老譚一片真情，沒想到，幾日後我再將妻子做的辣白菜回贈給他時，他又遞過來一個冬瓜和一塑料袋蓮霧。

我家搬進轉眼新居一年有餘，回想還在美國 蔓延的新冠病毒，回想鄰居老譚隔牆贈與的一次次深情厚誼，我情不自禁從心底道出感懷：新冠疫情雖凶殘，不及老譚一片情。