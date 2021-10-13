在中秋佳節來臨前夕，颶風 尼古拉斯對我所在的小城來了溫柔一擊。說其溫柔，當然是與此前颶風的生猛瘋狂相較而言。因為入夜時它來無影，天亮後它去無蹤，如果不是前院的草地上多了一些零落的殘枝敗葉，如果不是電爐竈沒像往日般開鈕即紅，我寧願相信夜裡聽到的呼嘯風聲不過是一場夢境。

還讓我感失落的是，尼古拉斯的溫柔，讓我們全家搬花盆的舉動顯得多此一舉。在尼古拉斯來臨前的傍晚，為了讓院裡的各類盆花免受颶風的摧殘，我們一家人齊動手，把它們陸續搬進了車庫內避風。花盆有大有小；有塑料質地的，也有陶瓷燒就的；有的輕可單手拎，有的重需兩人抬。內子宛如面臨大戰將至的將軍，緊張而又興奮地指點我和孩子把各類花擺放安好。

颶風離去後的下午，雨歇日出，我們又一一把各類花盆搬回到院內原先的位置。如此的往復疲累，再加上一個白天因為沒電未能吃上一口熱飯，我不禁腹誹內子愛花近痴，有些小題大作。

夜色將晚，在我和孩子對電力公司辦事不力的抱怨聲中，內子點燃了睽違已久的蠟燭。不料剛過了一兩分鐘，微波爐上的電源指示突然亮了，來電了！我旋即打開電腦，上網查看郵件，一封來自小區居委會的郵件標題，吸引了我的眼球。

我點開一看，才知是小區居委會把我家列為了小區本月前院獎的得主，問我們何時有人在家，小區居委會將派人把月度前院獎的牌子插到我家的前院，並送上一個家居園藝店的禮品卡。人逢喜事精神爽，剛才搬花盆的疲憊被這份喜信霎那間沖淡得無影無蹤。

我深知，這個獎是對內子熱心園藝的最大鼓勵。多年來，由於她的辛勤栽培和善加養護，無論是在草長鶯飛的春天，還是在烈日炎炎的夏季，抑或是天高雲淡的秋日，或者在寒風凜冽的隆冬，我家的院子裡一年四季都有鮮花在綻放。這其中既有如成人拳頭大小般的黃紅白等顏色的玫瑰花，也有寬大綠葉圍繞的紅色美人蕉，還有如繁星般散在綠葉叢中的淺紅色長春花，更有鵝黃色的菊花，和深紅色的杜鵑花，隨著時令爭奇鬥艷。

記得以前我和內子在小區內散步時，曾看到有人家插著月度前院獎的牌子。我當時覺得那院子的漂亮程度，還不及內子打理的我家前院，為內子的辛苦鳴不平，內子倒是心態平和，表示自己種花打理院子純屬個人愛好，不是為了得獎而為。如今此番得獎，也算是遲來的肯定。

第二天下班回家，我遠遠就看到車庫右側的花床裡插著月度前院獎的牌子，格外醒目。牌子底部被小巧的長春花叢包圍著，上部被半人多高的玫瑰花枝簇擁著，為我家的前院增添了別樣的景色。我知道，內子愛花種花的勁頭兒從此會更足了，而作為挖坑栽花的壯勞力，從此會有更多的活計等著我一展身手了。