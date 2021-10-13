我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

月度前院獎

東方應非

在中秋佳節來臨前夕，颶風尼古拉斯對我所在的小城來了溫柔一擊。說其溫柔，當然是與此前颶風的生猛瘋狂相較而言。因為入夜時它來無影，天亮後它去無蹤，如果不是前院的草地上多了一些零落的殘枝敗葉，如果不是電爐竈沒像往日般開鈕即紅，我寧願相信夜裡聽到的呼嘯風聲不過是一場夢境。

還讓我感失落的是，尼古拉斯的溫柔，讓我們全家搬花盆的舉動顯得多此一舉。在尼古拉斯來臨前的傍晚，為了讓院裡的各類盆花免受颶風的摧殘，我們一家人齊動手，把它們陸續搬進了車庫內避風。花盆有大有小；有塑料質地的，也有陶瓷燒就的；有的輕可單手拎，有的重需兩人抬。內子宛如面臨大戰將至的將軍，緊張而又興奮地指點我和孩子把各類花擺放安好。

颶風離去後的下午，雨歇日出，我們又一一把各類花盆搬回到院內原先的位置。如此的往復疲累，再加上一個白天因為沒電未能吃上一口熱飯，我不禁腹誹內子愛花近痴，有些小題大作。

夜色將晚，在我和孩子對電力公司辦事不力的抱怨聲中，內子點燃了睽違已久的蠟燭。不料剛過了一兩分鐘，微波爐上的電源指示突然亮了，來電了！我旋即打開電腦，上網查看郵件，一封來自小區居委會的郵件標題，吸引了我的眼球。

我點開一看，才知是小區居委會把我家列為了小區本月前院獎的得主，問我們何時有人在家，小區居委會將派人把月度前院獎的牌子插到我家的前院，並送上一個家居園藝店的禮品卡。人逢喜事精神爽，剛才搬花盆的疲憊被這份喜信霎那間沖淡得無影無蹤。

我深知，這個獎是對內子熱心園藝的最大鼓勵。多年來，由於她的辛勤栽培和善加養護，無論是在草長鶯飛的春天，還是在烈日炎炎的夏季，抑或是天高雲淡的秋日，或者在寒風凜冽的隆冬，我家的院子裡一年四季都有鮮花在綻放。這其中既有如成人拳頭大小般的黃紅白等顏色的玫瑰花，也有寬大綠葉圍繞的紅色美人蕉，還有如繁星般散在綠葉叢中的淺紅色長春花，更有鵝黃色的菊花，和深紅色的杜鵑花，隨著時令爭奇鬥艷。

記得以前我和內子在小區內散步時，曾看到有人家插著月度前院獎的牌子。我當時覺得那院子的漂亮程度，還不及內子打理的我家前院，為內子的辛苦鳴不平，內子倒是心態平和，表示自己種花打理院子純屬個人愛好，不是為了得獎而為。如今此番得獎，也算是遲來的肯定。

第二天下班回家，我遠遠就看到車庫右側的花床裡插著月度前院獎的牌子，格外醒目。牌子底部被小巧的長春花叢包圍著，上部被半人多高的玫瑰花枝簇擁著，為我家的前院增添了別樣的景色。我知道，內子愛花種花的勁頭兒從此會更足了，而作為挖坑栽花的壯勞力，從此會有更多的活計等著我一展身手了。

颶風

上一則

雲門重返台東池上秋收稻穗藝術節 「十三聲」融入好山好水

下一則

夢想成真

延伸閱讀

康斗變危屋 強制撤離住戶慌 有華人不甘心誓守家園

康斗變危屋 強制撤離住戶慌 有華人不甘心誓守家園
颶風中淹死在地下室 冷鴻升1家3口 骨灰將返中國

颶風中淹死在地下室 冷鴻升1家3口 骨灰將返中國
慈濟新澤西分會 發放艾妲颶風災民物資

慈濟新澤西分會 發放艾妲颶風災民物資
大華府暴洪預警 持續到23日下午

大華府暴洪預警 持續到23日下午

熱門新聞

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51

沒想到

2021-10-06 03:02
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

密碼慘案

2021-10-12 02:00

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手