留學難，新冠疫情肆虐時更難，在中美關係緊張的環境下最難。

小外孫二○一九年上海交通大學本科畢業後，考取了美國 賓州大學碩士研究生，研究的科目是「材料學」。其父母為升斗小民，培養孩子讀完大學就已經不容易，再供其赴美留學，已經力不勝負。經估算，每年費用一共需要八萬美元，做父母的不得不掏空家底，再向祖輩們求助，終於籌齊了兩年的費用。

外孫本該在二○二○年即可入校就讀，可是新冠病毒廣泛傳播，世界各地都在封閉，美國賓州大學也不例外，只開辦網絡教學，外孫不得不滯留中國耐心等待。

年初，美駐中國使領館均在關閉狀態。媒體上不斷傳來消息，美國為了保護本國利益，川普總統下令：在科學、技術、工程和數學等敏感學科，對中國留學生 進行簽證 限制；當時已經拒簽五百餘名中國理工科研究生，而且驅逐了數千名在校中國留學生。

這些擾心的消息傳來，引起了全家人的憂慮，因為外孫所學的「材料學」正是美國畫定的敏感學科！他母親懷著滿肚子的愁腸，跟他說：「留學既然這麼難，不如還是留在交大繼續讀博吧？」可是，外孫的留學決心毫不動搖，他反過來安慰母親：「您放心吧，問題會得到解決，我所讀的上海交大不在國防大學之列，我不是公費生，也沒有政治背景，美國對我這個小老百姓應該不會那麼多限制。」

到了今年四月，拜登總統就職，美國使領館開放並發放簽證，但是對於中國學生和敏感學科的限制令沒有撤銷。外孫正懷著忐忑的心情，準備去面見美領館的官員時，發現自己的護照曾經在二○一九年暑假已經獲得五年簽證。

那時還沒有畢業，是上海交大與美國柏克萊互派學生進修時，美領館發放的F1簽證，不知有沒有失效？現在中國對美國的簽證只有一年，美國對中國是不是對等執行？憂心忡忡。經過向有關方面諮詢，幸好仍然有效，而且F1就可以直接飛美，真是喜從天降！

下面的事情就是作赴美的準備。首先接種疫苗、核酸檢測，該做的防疫事宜都一一做完。由於疫情影響，赴美班次大減，機票價格騰貴，從中國飛往美國一般都得兩、三萬人民幣，對窮人是雪上加霜。

經過網上尋找和多方比較，終於找到從新加坡飛往美國的航班，機票價格只有七千人民幣，但中途耗時需二十六小時，比直飛多一倍時間。飛航路線從國內到天津-新加坡-洛杉磯-費城，中途在新加坡停留四小時，在洛杉磯轉機再飛往東岸。看來這算是最佳方案了，只不過要吃點苦，經濟難題終於解決了。

正當愉快地治理行裝時，又聽到一則消息，說是一個中國學生赴美時，在機場被叫進了小黑屋問話，然後就被遣返！剛剛放下的心又被吊起，究竟是什麼原因，是政治因素還是因為敏感學科？總之，有備則無患，外公建議，如果在美國海關遭到詢問，需要掌握一個原則就是：在中美之間不要選邊站，不偏不倚，目的是學好知識，服務於世界。外孫自己也作了準備：來美國讀書是為了體驗美國學校的氛圍、豐富自己的閱歷。

物質方面和精神方面的準備都已經做好，賓大開學時間為八月三十一日，為了不至於到時候匆忙，八月中就啟航，轉新加坡飛往洛杉磯。下機後在機場開始通關，準備被叫進小黑屋問話，誰知海關官員除了查看護照的簽證以外，其他對於個人資料、政治面貌的審查一概沒有，立即通過、進關。一切順利，萬事如意！

八月下旬如期飛往費城，三十一日學校舉行線上開學典禮，歡迎新同學入校，下午即開始上課，對於敏感學科並沒有設置任何障礙。小外孫的心情放鬆了，在中國時的憂慮、擔心、困擾一掃而光，從此在新的環境中，自由自在地從事研究。